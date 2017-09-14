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Hemen herkesin yaptığı 4 en büyük moda hatası

Kendinizi şık bir insan olarak görseniz bile arada sırada işlerin biraz karıştığını mı hissediyorsunuz? Merak etmeyin, çoğumuz bazen kendimizi kaybedip insanların göz devireceği kıyafetlerle sokaklarda dolaşıp, sırf indirimde diye bir kez bile giymeyeceğimiz kıyafetleri dolabımıza tıkıştırıyoruz. Yani problemlerinizi anlıyoruz. Ancak neyse ki aslında neye ihtiyacınız olduğuna ve ihtiyacınız olan giysileri nasıl kullanmanız gerektiğine dair kanaat önderlerinin güzel tavsiyeleri bulunuyor.

Kaynak: Doğan Burda
14.09.2017 - 17:26

Umutsuz alışveriş

Çok yakında güzel görünmeniz gereken yakın bir arkadaşınızın düğünü ya da doğum günü var. Ama sizin alışveriş yapmak için zamanınız da enerjiniz de yok. Bu nedenle panikle dışarıya çıkıp gördüğünüz ve bir daha hiç giymeyeceğiniz dünyanın en çirkin ve pahalı elbisesini almak üzeresiniz. Yapmayın, sakin olun. Bunun çözümü daha davetiyeyi alır almaz takvimde alışveriş yapacağınız tarihi belirleyip, takvimi göz önünde bir yere koymak. Bunu yaptıktan sonra dışarıya çıkın ve üzerinize uygun o kıyafeti arayın. Eğer bu sezon sizi mutlu edecek istediğiniz bir şey bulamadıysanız tasarımcıların makul fiyatlı elbiselerine yönelebilir ya da ikinci el kıyafet kiralayan uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu sayede tamamen size ait bir elbise yaratmış olursunuz ve belki de kiralayarak bir daha giyinmeyeceğiniz bir elbiseye yüksek paralar saçmamış olursunuz.

Hemen herkesin yaptığı 4 en büyük moda hatası

İndirim çılgınlığı

İndirim dönemleri ve özel teklifler zihninizi bulandırır. Bu nedenle böyle dönemlerde bütçenize sadık kalmak için asla giymeyeceğiniz ya da ihtiyacınız olmayan şeyleri almamak için binayı ya da bilgisayarınızı terk edin. Alacağınız şeyi almadan önce kendinize bazı sorular sorun: Buna ihtiyacım var mı? İndirimde olmasaydı da alır mıydım? O para için kaç saat çalıştığınızı düşünün. Bu etkili bir yöntemdir.

Hemen herkesin yaptığı 4 en büyük moda hatası

Tıkanan dolaplar

Birden fazla elbiseyi tek askıya sıkıştırmak, askıları çıkaramayacağınız derecede üst üste asmak, dolabın derinliklerini bir mağara gibi kullanmak aslında hep aynı şeyleri giydiğiniz anlamına gelir. Bu nedenle mutlaka yazlık kışlık giysileri ayırmalı ve mevsime göre depolamalısınız. Yatak altı kutuları, dolap üstü hurçları, nereye olursa olsun bunu yapın. Bu sayede her mevsimde dolabınızı görür ve neye ihtiyacınız olup olmadığını bilir, böylece 10 tane siyah pantolon almazsınız.

Hemen herkesin yaptığı 4 en büyük moda hatası

Çanta enflasyonu

Kabul edelim ki çanta değiştirmek sıkıntılı bir süreçtir. Siz de aldığınız o onlarca çantanın içinden sadece birkaçını kullanıyorsunuz. Bu nedenle yapmanız gereken tek şey mevsime uygun yazlık kıyafetleriniz için hafif ve renkli kışlıklar için ağır ve tek renk birkaç çanta ayırıp geri kalanını bağışlamak. Zor gelebilir biliyoruz ama stiliniz için çok daha iyi olacak. Üstelik geniş de bir yer kazanmış olacaksınız.

Son Güncelleme : 14.09.2017 - 17:32
Etiketler: Alışveriş , giyim hataları , yanlış alışveriş
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