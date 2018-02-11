Hem Windows'lu hem Android'li tablet: Hi8 Air

Windows 10 ve Android 5.1 Lollipop işletim sistemlerinin tek bir cihazda toplandığı Chuwi Hi8 Air'in, her iki işletim sistemi arasındaki geçişleri iki tıklama ile gerçekleştirebileceği söyleniyor. Metal bir kasa tasarımına sahip tablet, uzay grisi ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçenekleriyle sunuluyor.

Kutudan 5V/2A şarj cihazı, OTG kablosu ve Bluetooth klavye ile çıkacak olan Hi8 Air'ın, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi yok. Hem Android işletim sistemine hem de Windows işletim sistemine sahip olan Hi8 Air, 8 inç'lik Full HD 16:10 formatında bir ekrana sahip. 1.44 GHz Intel X5 Cherry Trail Z8350 işlemciden güç alan cihaz, 4000 mAh batarya gücü sunuyor. 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip olan tablette, 3.5 mm'lik bir kulaklık girişi yer alıyor. Bluetooth 4.0'ın kullanıldığı cihazın depolama alanı microSD kart desteğiyle 128 GB'a kadar çıkabiliyor.