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HürriyetSeyahatHem vizesiz hem yakın: Budva
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Seyahat

Hem vizesiz hem yakın: Budva

Adriyatik'in en güzel tatil şehirleri arasında bulunan Budva, Karadağ ülke sınırları içerisinde yer alıyor. Bu Balkan şehri küçük ama eğlenceli bir konsepte sahip ve dünya jet sosyetesinin de en gözde tatil destinasyonları arasında. Venedik mimarisinin en güzel örneklerini bulabileceğiniz şehirde gece hayatı da bir o kadar renkli. İşte şehri keşfedebileceğiniz Budva gezi rehberi...

Hürriyet Haber
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1. Stari Grad

Stari Grad Budva'nın old town diye bilinen tarihi merkezi. Ortaçağ kasabasını andıran sokaklar ve küçük dükkan ve restoranları ile tarihi merkez bölgesi Budva'nın her daim en kalabalık olan yeri.

Hem vizesiz hem yakın: Budva

2. Etnoğrafya Müzesi

Etnoğrafya Müzesi, Budva tarihine ışık tutan bir müze. Müzede Yunan, Roma ve Helenistik döneme ait pek çok eser sergileniyor. Budva tarih hakkında bilgilenmek ve yeni şeyler öğrenmek için bu müzeyi görmelisiniz.

Hem vizesiz hem yakın: Budva
3. Dans Eden Kız Heykeli

Dans Eden Kız heykeli Budva'nın simgeleri arasında bulunuyor. Şehrin merkezinde konumlanan bu heykel bir inanışa göre dokunanlara da şans getiriyor.

Hem vizesiz hem yakın: Budva

4. The Citadel

Budva'nın en yüksek konumunda bulunan yapı Budva'nın harika manzarasını deneyimleyebileceğiniz bir yer. Muhteşem fotoğraflar çekebileceğiniz bu yeri görmeden dönmeyin.

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5. Church of St John Baptist

Budva tarihine ışık tutan figürlerin ve resimlerin bulunduğu bu tarihi kilisede Budva havasını solumanız mümkün. Çan kulesi ve psikoposluk binası da bulunan kilise şehrin önemli yapılarından biri.

Hem vizesiz hem yakın: Budva

6. Open Art Studio

Budva'nın en iyi sanat galerilerinden biri olan Open Art Studio, soyut çalışmaların yanı sıra çeşitli etkinlik ve sergiler de düzenli olarak gezilebiliyor.

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7. Stevi Stefan Adası

Budva'ya yakın büyüleyici güzellikte bir ada olan Stevi Stefan, geçmişte dünyaca ünlü sanatçılara ve oyunculara da ev sahipliği yapmış bir ada. Adaya toplu talıma araçları ile 15 dakikada ulaşabilir ve güzel plajlarında deniz ve güneş keyfi yapabilirsiniz.

Hem vizesiz hem yakın: Budva

8. Stevi Nikola Adası

Deniz taksi ya da minik botlarla ulaşılabilen bu cennet ada Budva'nın Hawaii'si olarak biliniyor. Mavi denizi ve incecik kumu ile ada konuklarını doğal güzellikleri ile büyülüyor.

Hem vizesiz hem yakın: Budva

9. Montenegro Burger

Budva'nın yemek konusunda en özel lezzetlerinden olan Montenegro Burgeri balık ve karidesten yapılmış olan mükemmel bir lezzete sahip. Montenegro Burger yanında yöresel salata çeşitlerinden de sipariş verebilirsiniz.

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10. Kastradina

Karadağ'ın bu en ünlü ve geleneksel yemeği, dana etinin çeşitli sebzelerle birlikte marine edilerek limonlar eşliğinde servis edildiği bir yemek türü.

Kaynak: Hürriyet Haber

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