Hem üretim hem ihracatta tarihi rekor

İlk 10 ayda üretim yüzde 17 artış göstererek 1 milyon 380 bin adede ulaştı. Yeni projelerin rüzgarıyla otomobil üretimi de yüzde 27 büyüyerek 941 bine ulaştı. Otomotiv ihracatı ise 10 aylık dönemde yüzde 22 artarak 1 milyon 103 bin adede yükseldi.

Oto ihracatındaki artış hızı yüzde 34’ü buldu. Şirketler dünya pazarlarına 769 bin araç gönderdi. Toplam otomotiv ihracatı 23.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu sonuçlarla otomotiv sektörünün 2016’da elde ettiği üretim ve ihracat rekorunu kırmak için kasım ve aralıkta üretimde 103 bin, ihracatta 39 bin araç kaldı.

Ayda ortalama 150 bin araç üretildiği ve 115 bin adedinin ihraç edildiği düşünülürse yıllık tarihi rekora aralık gelmeden kasım sonunda ulaşılmış olacak.

2016’DA NE OLMUŞTU?





2016’da toplam otomotiv üretimi 1 milyon 482 bin adetle, ihracat da 1 milyon 141 bin adetle rekora imza atmıştı. Son 3 yılda 6 milyar dolarlık yatırım yapan Türk otomotiv sektörü, bu yıl hedeflerini büyüttü. Toplam üretimin 2017’de yüzde 13 artışla 1.7 milyon adede çıkması öngörülüyor. İhracatın adet bazında 1.4 milyon adede, gelir olarak da 28 milyar dolarla rekora ulaşması bekleniyor.

KİM LİDER OLACAK?

Şirketler arasında ihracatta birincilik rekabet yarışı da iyice kızıştı. 10 aylık dönemde adet bazında ilk sırayı 240 bin 970 araç ihraç eden Ford Otosan aldı. ord Otosan’ı 237 bin 419 adetle Oyak Renault, 229 bin 144 adetle Tofaş, 230 bin 797 adetle Toyota Türkiye Otomotiv Sanayi ve 170 bin 382 adetle Hyundai Assan izledi.