Hem tasarlayıp hem yarıştılar

Geleceğin mühendislerinin en az enerjiyle en uzun mesafeyi kat etmek için yarıştığı Shell Eco-marathon Türkiye’ye dört ülkeden 22 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Shell’den yapılan açıklamaya göre, şirketin 32 yıldır tüm dünyadan gençleri enerji tasarruflu yenilikçi araçlar tasarlayıp üretmek için teşvik etmek amacıyla küresel ölçekte düzenlediği “Shell Eco-marathon”, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ortaklığıyla, 22-24 Eylül arasında İstanbul’da düzenlendi. 8 farklı şehirden lise ve üniversitelerden öğrenciler ile Türkiye dışından okulların da katıldığı yarışmada, 5’i pist içi ve 3’ü pist dışı olmak üzere 8 farklı kategoride ödüller verildi. Prototip araçlar kategorisinde hidrojenle çalışan araçlar içerisinde en az enerjiyi harcayarak bitiş çizgisini görmeyi başaran takım, Anadolu Üniversitesi’nden “Hidroana” oldu. Şehir konsepti kategorisinde, elektrikle çalışan araçlar arasında Çukurova Üniversitesi “Çukurova Elektromobil” takımı 107.66 km/kWh’lik sonuçla şampiyonluğu göğüsledi. İstanbul Üniversitesi’nin “Hidroist” takımı, şehir konseptli hidrojenle çalışan araçlarının elde ettiği 196.66 km/m3’lük sonuçla bu kategorinin birincisi oldu.