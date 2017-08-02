Hem sıcaklar hem fiyatlar yaktı

Manisa’da kavun ve karpuz üretimi yapan çiftçiler, bu yıl beklediği kazancı elde edemedi. Aşırı sıcaklardan dolayı mahsullerde yanıklar oluşurken, fiyatlar da üreticiyi memnun etmedi. Karpuzun kilosu tarlada 30 kuruş ile 50 kuruş, kavunun kilosu ise 50 kuruş ile 90 kuruş arasında değişiyor. Üretici tarla fiyatlarının düşük olmasına rağmen, pazar tezgahlarındaki fiyatların yüksek olduğunu dikat çekiyor.

Gölmarmara’da kavun üretimi yapan çiftçi Muhlis Çelik, bu yıl hava şartlarının kendilerini çok etkilediğini anlattı. Çiftçi Çelik, müşteri bulmakta zorlandıklarını belirtip, "Üretim bu sene hava şartları dolayısıyla sıkıntılı oldu. Mahsuller olmak üzereyken sıcak başladı. Fiyatlar da bizi memnun etmedi. Fiyatlar çok düşük, ürünümüzü satamıyoruz. 2.5 tonluk bir römorku 600 liraya satabiliyoruz. Kavunun dekarına 2 bin liraya yakın masrafı var. Bu şartlarda maliyeti kurtarmıyor. Sıcaktan da ürünler yandı. 10 dekarlık tarladan 50 ton ürün almamız gerekirken, 15-20 tonda kaldı. Sadece karpuz değil kavun da para etmiyor" dedi.

"ÇİFTÇİ MAĞDUR"

Diğer bir üretici Şeref Koç ise, geçen seneye göre fiyatların yarı yarıya düşmesinden şikayet etti. Koç, şunları söyledi:

"Şu an çiftçi mağdur durumda. Kavunun kilosunu 50 ile 70 kuruştan satabiliyoruz. Geçen yıla göre fiyatlarda yüzde 50 düşüş var. Çiftçi şu an kavunda zarar ediyor.ÿ Karpuzun kilosunu da 30 ile 35 kuruş. Geçen yıl karpuzun kilosunu 80 kuruşa kadar satmıştık. Hem çiftçi hem tüccar mağdur" dedi.

ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLMEDİ

Kavun ve karpuz yetiştiriciliğiyle ünlü Gölmarmara’nın Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan, bu yıl sezonda üreticinin yüzünün gülmediğini söyledi. Yaz aylarında beklenmedik yağışlar ve ardından gelen aşırı sıcakların mahsullerde zarara neden olduğuna dikkati çeken Ziyan, ekim alanlarının da fazla olmamasına rağmen fiyatların yükselmediğini belirtti. Ziyan, "Yıllardır kavun, karpuz yetiştiriyoruz. İstanbul’da Gölmarmara kavunu ünlenmiştir. Geçen yıl hem kavunda hem de karpuzda yüzü gülen çiftçimiz, bu yıl maalesef hem verim düşüklüğünden hem de fiyatların düşük olmasından dolayı zarar etti. Bir dekarlık kavun karpuz için üretici 2 bin lira masraf yapıyor. Ama dekardan bin 500 lira ancak kazanabildi. Dekarda ortalama 500 lira zarara uğradı. 40-45 dereceyi bulan yüksek sıcaklıkların bitkileri olumsuz yönde etkiledi. Hem verim düşük hem de para yapmıyor. Fiyatlarda yarı yarıya düşüş oldu" dedi.

"GEÇEN SENEYİ MUMLA ARIYORUZ"

Tarlada mahsulünü toplayan kavun üreticisi Hüseyin Şimşek de bu yıl sezonun çok kötü olduğunu savundu. Şimşek, "Kavunun kilo fiyatı 60 kuruş ile 70 kuruş arasında. Geçen seneyi mumla aratıyor. Geçen sene en azından 90 kuruşa, 1 liraya satıyorduk. Girdilerde çok yükseldi" dedi.

Tarlada kavun toplayan kadın işçiler de, sıcak havaya rağmen ailelerini geçindirebilmek için çalıştıklarını belirtti.