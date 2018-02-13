Hem okul, hem otel

5 bölümle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürerek lisans üstü eğitim programları da bulunan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 7 yıldır bünyesinde 144 yataklı turistlik bir uygulama otelini barındırıyor. Burhaniye Belediyesi’ne ait kafe, kahvaltı ve çay bahçelerini de işleten okul, her yıl mezun ettiği öğrenciler sayesinde Edremit Körfezi’ndeki kurum ve kuruluşlar ile turistlik işletmelerdeki nitelikli eleman açığını kapatmak için çaba gösteriyor.

Okul ve uygulama otelinin vizyonu, misyonu ve işleyişi ile ilgili açıklamalarda bulunan okul müdürü Doç. Dr. Mehmet Oğuz İlban, okulun 30 öğrenci ile başladığı eğitim-öğretim faaliyetlerine 1.500’ün üzerinde öğrenciyle devam ettiğini vurguladı. Bölgedeki özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden İlban, “Yüksekokulumuz, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında 30 tane Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü öğrencisiyle eğitime başladı. Daha sonra Bankacılık ve Finans ile Uluslararası Ticaret ve Pazarlama bölümleriyle ivme kazandı. Bununla birlikte Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüz, Havayolu İşletmeciliği Bölümümüz de öğrenci almayı bekleyen bölümlerimiz olarak toplam 5 bölümle faaliyetteyiz. Artık 1.500’ün üzerinde öğrencimiz bulunuyor. Bunlar lisans öğrenci sayılarımız. Bunun dışında bir de YÖK’ten yeni olurunu aldığımız Konaklama İşletmeciliği Ana Bilim Dalları ile Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde lisans üstü eğitim programlarımız var. Burada da 30’un üzerinde öğrencimiz mevcut. Bu lisans üstü programlarımızla hem bölgemizdeki özel sektörün taleplerini yerine getirme noktasında, hem de köklü bir geleceğe sahip olabilme noktasında yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Bünyesinde barındırdığı 144 odalı modern turistlik oteli sayesinde Edremit Körfezi’nin yatak ihtiyacının önemli kısmını karşılayarak yerli ve yabancı turistlere hizmet eden kurum, aynı zamanda bölgedeki diğer işletmelere nitelikli elemanlar kazandırıyor. Uygulama otelinin, Burhaniye’nin en büyük otellerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. İlban, “BUBYO 2011 yılında uygulama otelini de faaliyete soktu. Bu otel bizi, diğer uygulamalı bilimler yüksekokullarında ve diğer fakülte düzeyindeki lisans eğitimlerinden ayıran en temel özelliğimiz” diye konuştu.