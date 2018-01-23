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    Hem öğreniyorlar hem harçlıklarını çıkarıyorlar

    AA
    23.01.2018 - 13:15 | Son Güncelleme:

    Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki KYK, yurtlarda açtığı kurslarla gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanmasına imkân sağlıyor.

    Üniversiteli 625 binden fazla gence ev sahipliği yapan ve milyonlarca öğrenciye burs ile kredi veren Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yurtlarda eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler de düzenliyor.

    KYK Diyarbakır İl Müdürü Metin Yılmaz, gençlerin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunmak, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla düzenledikleri etkinliklere büyük ilgi olduğunu söyledi.

    Dil kurslarının yanı sıra ebru, keçe, hat, tezhip, çini, ahşap boyama ile müzik ve spor kurslarında gençlere öğreticiler tarafından eğitim verildiğini işaret eden Yılmaz, kurslara yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

    "BU MESLEKLERİ SÜRDÜREBİLİRLER"
    Bu kapsamda Ziya Gökalp Kız Öğrenci Yurdu'nda açılan keçe aksesuar yapım kursunda usta eğiticilerden aldıkları eğitimle el emeği göz nuru eserler oluşturan öğrencilerin sınav stresinden uzaklaştığını anlatan Yılmaz, kursta iğneli keçe tekniğiyle tablo, kapı süsü, çanta ve çeşitli objeler üretildiğini söyledi.

    Yılmaz, öğrencilerin kurslara gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Öğrenciler stres atıp, el becerilerini geliştiriyor. KYK eğitim programları sayesinde öğrencilerimiz mezun olduktan sonraki yaşamlarında da öğrenmiş oldukları bu meslekleri sürdürebilirler" dedi.

    "ÜRÜNLERİ SATARAK HARÇLIKLARINI ÇIKARIYORLAR"
    Usta öğretici Didem Gören ise keçe aksesuar yapımı kursuna 30 öğrencinin katıldığını belirterek, yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan keçeciliğin bu sayede gelecek nesillere aktarılabileceğini söyledi.

    Kursta öğrencilere keçeden lif, çanta, kapı süsü, cüzdan, bebek ve tablo yapmayı öğrettiğini anlatan Gören, "Sipariş üzerine yaptıkları ürünleri satarak harçlıklarını çıkarıyorlar. Ayda 200 lira kazanan öğrencilerimiz var. Kursa katılan kızlarımız burada stres atıyor. Yoğun sınav döneminde gelip çalışarak, stres atıyorlar" diye konuştu.

    "BAŞKA ŞEKİLDE SINAV STRESİNİ ATMAMIZ İMKÂNSIZ"
    Dicle Üniversitesi öğrencisi Seher Yalçın ise son sınıfta olduğu için KPSS'ye de hazırlandığını, bu nedenle büyük stres yaşadığını vurgulayarak, "Keçe kursunda stres atıyorum. Yoksa başka şekilde sınav stresini üzerimizden atamayız. Bu işi severek büyük bir heyecan duyarak yapıyorum. Birkaç arkadaşıma doğum günlerinde yaptığım kalemlik ve çantayı hediye ettim. Beğendikleri ürünler için çok mutlu oldular" dedi.

    "YAPTIĞIM GÜZEL ÇANTALARDAN DOLAYI SİPARİŞ ALDIM"
    El işlerini çok sevdiğini belirten Bahar Sezgin de keçe kursuna katılanlardan etkilenerek geldiğini ve boş zamanını iyi şekilde değerlendirdiğini belirterek, "Keçe kursuna severek geliyorum. Yaptığım ilk ürünü ablama hediye ettim. Yaptığım güzel çantalardan dolayı sipariş aldım" diye konuştu.

    Etiketler: Üniversite , Gençlik ve Spor Bakanlığı
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