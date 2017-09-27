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Hem lezzetli hem pratik: Kuşkonmazlı tarifler

Vitamin ve mineral deposu olan kuşkonmazla harika lezzetler yaratmaya ne dersiniz? Sağlık deposu olan kuşkonmazlı bu tarifler parmak ısırtacak kadar lezzetli...

Hürriyet Haber
27.09.2017 - 11:13

Fosfor, folik asit ve potasyum açısından çok zengin bir sebze olan kuşkonmaz, sağlıklı bir atıştırmalık olarak mutfaklarımızda sıklıkla yer almaya başladı. İçeriğindeki yüksek lif ile diyet yapanların da vazgeçilmez yiyeceği olan kuşkonmazlı tariflerimize mutlaka göz atın.

Haşlanmış Kuşkonmaz: Kuşkonmaz, garnitür olarak yemeklerin yanında tüketilebilir. Bunun için en pratik ve sağlıklı yollardan biri haşlamadır. Kuşkonmazı suda ya da buharda haşlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, kuşkonmazın üzerinde yer alan dikenleri koparmak ve sonrasında buharda haşlama aparatına ya da suya koymak. Haşlama süresi kuşkonmazların boyutlarına ve kalınlıklarına göre değişir ve genellikle 3 ila 10 dakika arasındadır. Kuşkonmaz haşlanırken bir yanda soğuk suyun içerisine birkaç buz atın. Kuşkonmazlar haşlandıktan sonra derhal soğuk suyun içerisine alın. Böylece sebzelerin diriliğini korumuş olacaksınız. Haşlandıktan sonra kuşkonmazı sade ya da limon, yağ ve baharat ekleyerek servis edebilirsiniz.

Hem lezzetli hem pratik: Kuşkonmazlı tarifler

Kuşkonmaz Izgara: Kuşkonmazı ızgarada denemeye ne dersiniz? Bunun için yine dikenlerini kopardığınız kuşkonmazları oluklu tavaya alabilir ve üzerleri kızarana kadar pişirebilirsiniz. Bu aşamada, dilerseniz kuşkonmazların üzerine baharatlı ve sarımsaklı zeytinyağı da gezdirebilir ve lezzetini daha da artırabilirsiniz.

Fırında Kuşkonmaz: Bir başka sağlıklı ve pratik alternatif de kuşkonmazın fırında pişirilmesi. Diğer tariflerdeki gibi hazırladığınız kuşkonmazı bu defa bir fırın kabına alıp, içerisine dilediğiniz sebzeleri de ekleyerek güzel bir türlü hazırlayabilirsiniz.

Hem lezzetli hem pratik: Kuşkonmazlı tarifler

Kuşkonmaz Çorbası: Bu çorba için kuşkonmazların dış kabuklarını soyup halka halka doğrayın ve kavrulmuş tereyağının içerisine ekleyin. Üzerine kıvamını artırması için un ekleyip kokusunu verene kadar kavurmaya devam edin. Bu karışıma yavaşça süt ve su ekleyerek istediğiniz kıvama getirin ve bir çırpıcı kullanarak çorbanıza eklediğiniz malzemelerin tamamen çorbaya karıştığından emin olun. Bu çorbaya isteğe göre haşlanmış soğan, patates ve havuç da ekleyebilirsiniz. Çorbanız kıvam aldıktan sonra baharatlarını da ekleyin ve servis edin.

Kuşkonmazlı Omlet: Kuşkonmaz, kahvaltılar ve ara öğünler için de oldukça sağlıklı ve pratik bir sebze. Bunun için kuşkonmazlarınızı haşlayarak ya da tavada çevirerek yemeye hazır hale getirin ve üzerine çırpılmış yumurta ve baharatları ekleyin. Omletin lezzetini kaşar peyniri ya da beyaz peynir ile de destekleyebilirsiniz.

Son Güncelleme : 27.09.2017 - 11:20
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