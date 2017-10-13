Hem konut yapıyor, hem de metrosunu

İstanbul Bahçeşehir-Esenyurt hattında başlayan proje, 23 katlı 5 blokta 407 daireden oluşuyor. Şirket konut projesine komşu metronun da inşaatını yapıyor. Yapımı 2019 yılında tamamlanacak olan Mahmutbey-Esenyurt metrosuna projeden de ulaşılacağını anlatan Makyol Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Genel Müdürü Gürler Ünlü, Esenkent metro çıkışının proje komşusu olacağını ifade etti. Ünlü, “Yaptırdığımız sosyolojik ve demografik araştırmaya göre, insanlar bu bölgeye gelmek, sosyalleşmek, yeme-içme alanlarından faydalanmak istiyor ama trafik ve otopark büyük sorun olarak gösteriliyor. Bunun en önemli çözümü metro olacak. Merkezi konumu itibariyle TEM, 3. Havalimanı gibi ulaşım ağlarına da oldukça yakın” dedi.

200 MİLYON YATIRIM

Kaba inşaatı tamamlanan projenin 2019 yılı ilk çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor. Ünlü, Makyol Santral projesine 200 milyon lira yatırım yaptıklarını belirterek, projede metrekare fiyatlarının 4 bin 875 liradan, en düşük daire fiyatının ise 319 bin liradan başladığını söyledi. İstanbul-İzmir Otoyolu projesi, Hacıosman Metrosu, Ovit Tüneli, Dolmabahçe Tüneli gibi daha pek çok alt-üst yapı projesinin taahhüt firmalarından hatırlatan Ünlü, diğer yandan ise yeni bir döneme geçerek başlattıkları konut geliştiriciliğini devam ettirdiklerini dile getirdi.

500 BİN M2 STOK

Makyol Santral projesini kendi arsaları üzerinde hayata geçirdiklerini belirten Ünlü, “Makyol’un önemli bir arsa stoku var. Araziler, bina, tesis derken toplam sayı vermek zor ama 500 bin metrekarenin üzerinde arsa stokumuz var. Bunları değerlendirmek için çalışıyoruz. Göksu Deresi kenarında, Haramidere’de arsalarımızı değerlendireceğiz. Büyükçekmece, Tayakadın gibi bölgelerdeki arazilerde de orta vadede çalışmalarımız olacak” diye konuştu. Makyol Santral’da konut alımını kolaylaştırmak için çeşitli ödeme modelleri hayata geçirdiklerini de belirten Ünlü, “Firma bünyesinde ‘48 ay yüzde 0 faiz’, banka kredili alımlarda ‘60 ay yüzde 0 faiz’ ile peşin ödemelerde ise yine lansmana özel yüzde 12 indirim fırsatı sunuyoruz” diye konuştu.