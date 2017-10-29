Seki’nin, perşembe günü nişanlısıyla ilgili magazincilerin sorularına kaçamak yanıt vermesi üzerine Salman dün, ilişkilerinin sona erdiğini açıkladı: “Aramızda yaşanan bazı tamiri olmayan olaylardan dolayı ben hem kafamda hem de kalbimde her şeyi bitirdim. Bu ilişkide en çok sabreden ve emek veren taraf bendim. Maalesef bu kadar emeğim boşaymış. Bu nedenle ayrılma kararı aldım. Umreye gidiyormuş, kendisine tüm haklarımı helal ediyorum, Allah yolunu da bahtını da açık etsin.”