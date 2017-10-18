Hem hırsız hem tefeci

Yapılan araştırmaya göre çete, çaldıkları otomobillerden biriyle gittikleri alışveriş merkezine cam kırarak giriyordu. Silah tehdidiyle özel güvenlikçyi bağlayıp kuyumculardaki altınlar alınıyordu.



Çalınan ikinci otomobilin beklediği noktaya giden çete üyeleri, geldikleri otomobili bırakıp izlerini kaybettiriyordu. Gasp Büro ekipleri, aylar süren çalışmanın ardından önceki gün elebaşı O.T.’nin de aralarında bulunduğu 11 çete üyesini yakaladı.



Öte yandan gasp ettikleri altınları kuyumculara satan şebeke elemanlarının elde ettikleri parayla tefecilik yaptıkları öğrenildi.