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    Hem eğlendiler hem öğrendiler

    Kazım DOĞAN / FRANKFURT
    14.09.2017 - 10:32 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 10:32

    Alman Sağlık Kasası (AOK), Frankfurt yakınlarındaki Königstein kasabasındaki Opel Hayvanat Bahçesi’nde, çocuklara sağlıklı yaşamın anlatıldığı ‘Aile Günü’ düzenledi.

    YAKLAŞIK 3 bin kişinin katıldığı Aile Günü’nde çocuklara beş duyu organı, sağlıklı yiyecekler ve içecekler anlatıldı, mutfaklarda olması gereken bitkiler hakkında bilgi verildi. Çocukların kreş ve okullarda da sağlıklı besinler hakkında bilgilendirildiklerini belirten AOK yetkilisi Brigitte Issel, “Miniklerimiz için beş duyu organını kullanacakları standlar hazırladık. Standlarımızı ziyaret eden çocukların büyük çoğunluğu besinlerin önemli kısmını tanıyor. Ayrıca sağlıklı beslenme piramidiyle tüketim ürünleri hakkında bilgi veriyoruz” dedi.

    Hem eğlendiler hem öğrendiler

    AOK yetkilisi Wolfgang Volz ise “Anne ve babalara tavsiyemiz, çocukları şekerle ödüllendirmeyin. Yemeklerinizi çocuklarınızla birlikte hazırlayın. Onların sağlıklı besin ürünleri hakkında daha çok bilgi edinmelerini sağlayın” diye konuştu.

    Etiketler: AOK , Aile Günü , Brigitte Issel
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