Hem eğlendiler hem öğrendiler

YAKLAŞIK 3 bin kişinin katıldığı Aile Günü’nde çocuklara beş duyu organı, sağlıklı yiyecekler ve içecekler anlatıldı, mutfaklarda olması gereken bitkiler hakkında bilgi verildi. Çocukların kreş ve okullarda da sağlıklı besinler hakkında bilgilendirildiklerini belirten AOK yetkilisi Brigitte Issel, “Miniklerimiz için beş duyu organını kullanacakları standlar hazırladık. Standlarımızı ziyaret eden çocukların büyük çoğunluğu besinlerin önemli kısmını tanıyor. Ayrıca sağlıklı beslenme piramidiyle tüketim ürünleri hakkında bilgi veriyoruz” dedi.

AOK yetkilisi Wolfgang Volz ise “Anne ve babalara tavsiyemiz, çocukları şekerle ödüllendirmeyin. Yemeklerinizi çocuklarınızla birlikte hazırlayın. Onların sağlıklı besin ürünleri hakkında daha çok bilgi edinmelerini sağlayın” diye konuştu.