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    Hem dolandırıldı, hem tecavüze uğradı

    İHA
    01.11.2017 - 15:07 | Son Güncelleme:

    Fransa’da yaşayan Emine A., sosyal medyada tanıştığı bir kişi tarafından dolandırıldı. Yaklaşık 70 bin lira tutarında ziynet eşyası, para ve dövizle İstanbul’da bir daireyi kaptıran Emine A., dolandırıcının tecavüze uğradığını da söyledi.

    YAKLAŞIK 30 yıldır Fransa’da yaşayan Emine A. (52), sosyal medyadan kendisini Gaziantep’te tanınmış ve zengin bir ailenin çocuğu olarak tanıtan Y.Ç. ile uzun süre internet üzerinden görüştü. Türkiye’den de emekli olmak istediğini belirten Emine A., görüşmelerde kendisine güven veren Y.Ç.’nin bu konuyu çok iyi bildiğini ve kendisine yardımcı olabileceğini söylemesinin ardından dolandırılmaya başlandı. İşlemler ve masraflar adı altında defalarca dolandırıldığını ileri sürülen Emine A., sekiz bilezik, altı çeyrek altın, bir altın set, 6 bin euro, 7 bin 800 lira nakit parasını Y.Ç.’ye verdi.

    İSTANBUL’DAKİ DAİRESİNİ DE SATTI
    Aylarca dolandırıldığının farkına varmayan Emine A., inşaat firması bulunduğunu söyleyen Y.Ç.’nin İstanbul’daki dairenin satmasını istediğini belirterek, Antalya’da bir villa alabilmek için dairesini sattığını ve parasını Y.Ç.’ye teslim ettiğini söyledi.

    Emine A., gittiği Türkiye’de kaldığı otelde Y.Ç. tarafından ilaçla uyutularak tecavüz edildiğini ileri sürdü. Tecavüz görüntüleriyle şantaja maruz kaldığını iddia eden Emine A., bu süreçte dolandırıldığını anladığını söyleyerek, paralarını kurtarmaya çalıştı. Son anda İstanbul’da satın aldığı dairesini kurtardığını ve tapusu geri aldığını söyleyen Emine A., Gaziantep Adliyesi’ne giderek Y.Ç.’den şikayetçi oldu.

    Etiketler: dolandırıcı
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