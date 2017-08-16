Hem çocuklar hem de büyükler çok sevecek: Minnoş tatlısı

Malzemeler

Tabanı için

6 adet kakaolu kremalı bisküvi

2 yemek kaşığı tereyağı

Kreması için

1 paket krema

300 ml süt

1 paket vanilya

2,5 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı şeker

80 gr beyaz çikolata

Çikolata sos için

1 paket bitter çikolata

1 paket krema

Diğer malzemeler

1 adet muz

Yer fıstığı

Yapılışı

Kreması için ilk önce süt ve kremayı karıştırıp bir kenarda dinlenmeye alıyoruz. Ardından 2,5 yemek kaşığı tereyağıyla 2 yemek kaşığı unu 2 dakika kadar kavuruyoruz. Üstüne süt ve krema karışımızı yavaş yavaş eklerken topaklanmaması için durmadan karıştırıyoruz. Daha sonra içine şekeri ve vanilyayı ekleyip, dibi tutmasın diye 8 dakika kadar durmadan karıştırıyoruz. Ardından içine ince ince kıydığımız beyaz çikolata parçalarını ekleyip kremayı 20 dakika için buzdolabına kaldırıyoruz.

Tatlımızın tabanını hazırlamak için kakaolu kremalı bisküvileri blender'dan geçirip un ufak hale getirdikten sonra 2 yemek kaşığı tereyağında 1 dakika kadar kavuruyoruz.

Üstüne dökeceğimiz çikolata sos için bitter çikolatalarımızı ince ince kesip bir kenara koyuyoruz. Daha sonra 1 paket kremayı bir sos kabında kaynattıktan sonra altını kapatıp içine çikolata parçalarımızı ekleyip eriyene kadar iyice karıştırıyoruz.

Bir kupun içine ilk olarak tereyağında kavurduğumuz kakaolu bisküvileri ekliyoruz. Üstüne muz dilimlerini yerleştirip kremamızı ekliyoruz. En üste çikolatalı sosumuzdan gezdirip incecik kıydığımız yer fıstıklarından da ekledikten sonra afiyetle yiyoruz.