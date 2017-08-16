Hem çocuklar hem de büyükler çok sevecek: Minnoş tatlısı

Malzemeler
Tabanı için
6 adet kakaolu kremalı bisküvi
2 yemek kaşığı tereyağı
Kreması için
1 paket krema
300 ml süt
1 paket vanilya
2,5 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
1 su bardağı şeker
80 gr beyaz çikolata
Çikolata sos için
1 paket bitter çikolata
1 paket krema
Diğer malzemeler
1 adet muz
Yer fıstığı
Yapılışı
Kreması için ilk önce süt ve kremayı karıştırıp bir kenarda dinlenmeye alıyoruz. Ardından 2,5 yemek kaşığı tereyağıyla 2 yemek kaşığı unu 2 dakika kadar kavuruyoruz. Üstüne süt ve krema karışımızı yavaş yavaş eklerken topaklanmaması için durmadan karıştırıyoruz. Daha sonra içine şekeri ve vanilyayı ekleyip, dibi tutmasın diye 8 dakika kadar durmadan karıştırıyoruz. Ardından içine ince ince kıydığımız beyaz çikolata parçalarını ekleyip kremayı 20 dakika için buzdolabına kaldırıyoruz.
Tatlımızın tabanını hazırlamak için kakaolu kremalı bisküvileri blender'dan geçirip un ufak hale getirdikten sonra 2 yemek kaşığı tereyağında 1 dakika kadar kavuruyoruz.
Üstüne dökeceğimiz çikolata sos için bitter çikolatalarımızı ince ince kesip bir kenara koyuyoruz. Daha sonra 1 paket kremayı bir sos kabında kaynattıktan sonra altını kapatıp içine çikolata parçalarımızı ekleyip eriyene kadar iyice karıştırıyoruz.
Bir kupun içine ilk olarak tereyağında kavurduğumuz kakaolu bisküvileri ekliyoruz. Üstüne muz dilimlerini yerleştirip kremamızı ekliyoruz. En üste çikolatalı sosumuzdan gezdirip incecik kıydığımız yer fıstıklarından da ekledikten sonra afiyetle yiyoruz.
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