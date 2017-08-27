Hem becerikli hem havalı

Yeni 500L, 1.4 litre benzinli, 1.3 ve 1.6 litre Multijet II dizel motorları ve 1.3 Multijet dizel motorda sunduğu otomatik şanzıman seçeneği ile bayilerdeki yerini aldı. Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, müşteri beklentilerinin değişimi ile SUV tercih edenlerin sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek “Yenilenen 500L hem aile otomobili hem de SUV özelliklerini bir arada bulundurmasıyla rakiplerinden ayrışıyor. Ülkemizde bugüne kadar yaklaşık 10 bin satış adedine ulaşan Fiat 500L, dünya genelinde de 400 bin adedi geçen bir satış başarısı yakaladı” dedi. Yeni 500L ve 500X ile toplam SUV pazarından yüzde 10 pay almayı hedeflediklerini kaydeden Aytaç, bu yılın sonuna kadar 500X ve 500L satışlarının 4 bin adede ulaşmasını beklediklerini söyledi. Aytaç, “Bu satışlarda 500L’nin satış hacminin daha yüksek olmasını bekliyoruz” yorumunu da yaptı. Aytaç ayrıca, “Ülkemizde lüks mini segmentte en çok tercih edilen model olan Fiat 500, yenilenen 500L ve her geçen gün pazardaki varlığını güçlendiren 500X modellerimizden oluşan Fiat 500 Ailesi’yle daha çok otomobilsevere seslenebilmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.