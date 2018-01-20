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    Hem başbakan hem anne olabilirim

    Hürriyet Haber
    20.01.2018 - 01:14 | Son Güncelleme:

    YENİ Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, önce sosyal medyadan sonra da kameralar önünde hamile olduğunu açıkladı.

    Ardern, Pakistan Başbakanı Benazir Butto’dan sonra görev başında anne olan ikinci isim olacak. Haziranda doğmasını beklediği ilk bebeğinin heyecanını yaşadığını belirten 37 yaşındaki Ardern, “Başbakan ve anne olacağım” ifadelerini paylaştı. Seçim döneminde bebek planı olup olmadığı sorulan Ardern, bu soruları ‘cinsiyetçi bir yaklaşım’ olarak değerlendirerek hamilelik ve çocuk sahibi olmanın kadının kariyer imkanlarını sınırlamaması gerektiğini söylemişti. Ardern ekim ayında iş başı yapmıştı.

    BEBEĞE BABA BAKACAK

    Jacinda Ardern, doğumun ardından altı haftalık bir izin kullanacağını açıklarken bebeğin bakımını televizyonda yemek programı yapan baba Clarke Gayford’un üstleneceği bildirildi. Gayford, “Beni neyin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum, oldukça heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: gazetehaberleri , YENİ Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern
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