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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Hellimli Girne keki

5 Nisan 2014

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları derin bir kaba kırıp mikser yardımıyla köpük köpük oluncaya kadar, 2-3 dakika çırpın. Süt ve yağı ekleyip 1-2 dakika daha çırpmaya devam edin. İncecik kıydığınız taze naneyi (kuru nane de kullanabilirsiniz) ilave edip kaşıkla tekrar karıştırın.

Unu da kabartma tozuyla birlikte eleyerek yavaş yavaş aktarın. (Hamur bildiğiniz kek hamurundan daha koyu kıvamlı olmalı.)
Kaşıkla karıştırırken hamuru elinizle sıyırmak zorunda kalabilirsiniz. Son olarak, rendelenmiş hellim peynirini ilave edip tekrar karıştırın. (Peynir miktarını arttırabilirsiniz de.)
Hazırladığınız kek hamurunu yağlanmış bir kalıbına aktarıp (35-40 santim uzunluğunda dikdörtgen fırın kabı kullanmanızı öneririm) üzerine susam ve çörekotu serpiştirin. 5 dakika önceden, 200 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında, kabarıncaya kadar, 15 dakika pişirin. Kabarınca fırının ısısını 180 dereceye düşürüp 25 dakika daha pişirin. Son olarak, 150 derecede 10 dakika daha pişirip fırından alın. Soğuyunca dilimleyerek servise sunun.

Malzeme listesi

* 4 adet yumurta
(oda sıcaklığında beklemiş olmalı)
* 1 su
bardağı süt
* Yarım su bardağı sıvıyağ
* 1 paket kabartma tozu
* 1 paket hellim peyniri
(yaklaşık 200-250 gr)
* 1 su bardağı dolusu taze nane
(2-3 yemek kaşığı kuru nane de kullanabilirsiniz)
* yaklaşık 3-3,5 su bardağı un
Üzeri için;
* 2-3 yemek kaşığı susam, çörekotu

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