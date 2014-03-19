Hellim peynirli ızgara sebze salatası

Soğanı soyup yarım santim kalınlığında halkalar halinde doğrayın. Kırmızı ve yeşil biberi yıkayıp saplarını koparmadan iyice kurulayın.

Sıvıyağı bir kâseye aktarın. Sebzeleri fırça yardımıyla yağladıktan sonra elektrikli ızgarada ya da kömür ateşinde hafif yumuşayıncaya kadar pişirin ve servis tabağına şekil vererek dizin. Son olarak, dilimlenmiş hellim peynirini yağsız teflon tavada önlü arkalı kızartın.

Sosu için dövülmüş sarmısaklar, tuz, karabiber ve kuru fesleğeni bir kâseye aktarın. Üzerine sızma zeytinyağı, peynir ve sirkeyi gezdirip tel çırpıcı yardımıyla çırpın.

Hazırladığınız sosu sebzelerin üzerine gezdirdikten sonra servise sunun.

Malzeme listesi

1 paket hellim peyniri (150-200 gr.)

1 adet orta boy kabak

1 adet orta boy patlıcan

1 adet büyük boy beyaz soğan

1 adet orta boy havuç

4-5 adet çarliston biber

3 adet kırmızı sivri biber

3 yemek kaşığı sıvıyağ

Sos için;

6 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

2 diş sarmısak

2 çay kaşığı tuz, karabiber

1 tatlı kaşığı kurau fesleğen

1 su bardağı tulum peyniri -ufalanmış- (Robotta çekilmiş İzmir teneke tulumu da kullanabilirsiniz.)

2 yemek kaşığı elma veya üzüm sirkesi (Varsa balzamik sirke kullanın.)

Reçelin püf noktaları

Geçtiğimiz pazartesi günü reçelle ilgili bir yazı yazıp reçel yapmanın püf noktalarını sıralamaya çalışmıştım. Konu reçel olunca, tabii ki söyleyeceklerim bitmedi.

Reçel yapanlar bilirler, herkesin kendine özgü bir reçel yapma tekniği vardır ve genellikle de memnunuzdur kullandığımız teknikten.

Yine de yemek yapmayı ve bildiklerini paylaşmayı seven biri olarak, reçel yaparken edindiğim tecrübeleri ve çıkardığım sonuçları paylaşmaya devam edeyim diyorum. Her yemekte olduğu gibi, reçel yapımında da malzeme kalitesinin önemi büyüktür.

Zaten reçel dediğimiz şey temel olarak su, meyve ve şekerle yapıldığı için, bu üç malzemenin kaliteli olması reçelin kalitesini belirleyen önemli unsurlardan biridir.

Bazı şekerler ne yazık ki katkı maddesi içerdiği için, sıcakla temas ettiğinde yağ salıyor ya da pişince rengi sararıyor.

İşte bunun için reçel yaparken kullandığımız toz şekerin kalitesi çok önemli.

Meyvenin cinsine, yumuşaklığına göre pişirme teknikleri kullanırsak daha iyi sonuçlar alabiliriz.

Örneğin çok yumuşak meyvelerden yapacağımız reçelleri iki kez pişirmek, kıvamının gerektiği gibi olmasını sağlamaya yardımcı olabiliyor.

Akşamdan şekere yatırdığımız yumuşak meyveleri sabah beş dakika kaynatıp akşama kadar bekletir ve akşam kısa bir pişirme aşamasından daha geçirirsek kıvamının muhteşem olduğunu görürüz.