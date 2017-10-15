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    Helin Palandöken’in cenazesinde ateş açmıştı: Yakalandı

    DHA
    15.10.2017 - 22:36 | Son Güncelleme:

    PENDİK’te pompalı tüfek Saldırısı sonucu öldürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken’in cenazesi mezarlığa götürüldüğü sırada yaşanan gerginlik sırasında havaya ateş eden kişi yakalandı. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı

    Pendik’te pompalı tüfek saldırısı sonucu öldürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken için dün Hakev Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Kadınların taşıdığı cenaze cemevinden çıkarıldığı sırada kalabalık ile bir sürücü arasında gerginlik çıktı. Cenazeye katılanlar sürücüye tepki gösterdi. Kalabalıkla sürücüsü arasında arbede çıktığı sırada bir kişi havaya ateş etti. Bunun üzerine cenaze katılanlar havaya ateş eden kişiye tepki gösterdi. Araya girenler, kalabalığı sakinleştirdikten sonra havaya ateş açan kişi uzaklaştırdı.

    SERBEST BIRAKILDI

    Tuzla Emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda havaya ateş eden kişiyi, kısa sürede yakalandı. Yakalanan 20 yaşındaki S.A.K, polisteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na gönderildi. S.A.K. savcılık tarafından "Cenaze töreninde havaya ateş etmek suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme" suçlamasıyla tutuklanması istendi.

    S.A.K. nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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