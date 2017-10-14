Helin gözlerini kapattı o şahıs ateş etti

Helin’in cenazesinde konuşan bir öğrenci, “Helin gözlerini kapattı, o şahıs karnına ateş etti” dedi. Olay sırasında yaralanan ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen lise öğrencilerinden Cemil Yıldız’ın (17) tedavisine devam edilirken, Deniz Morsümbül ise (18) taburcu edildi.



HEM ÇİÇEK HEM TEHDİT

Pendik İstanbul Ticaret Odası Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Bilişim ve Teknoloji alanında okuyan Helin Palandöken’in okul arkadaşı Enis Koç, “Olay yakınımda oldu. Kırmızı bir arabadan inip ‘selam gençler’ dedi. Sonra ateş açmaya başladı. Bu kişinin Helin’i daha önceden de rahatsız ettiğini duydum. Okula gelip çıkışını bekliyordu” dedi.



Palandöken’in ismini vermek istemeyen bir sınıf arkadaşı ise “Helin bir yıl boyunca arkadaşlık yaptığı bu çocuktan okulun açılmasıyla ayrıldı. Çocuk sürekli rahatsız ediyordu. Helin, Tuzla Belediyesi’nde staj yapıyordu. İşyerine çiçek yolluyormuş. Tehdit de ediyormuş. İş çıkışları bekliyormuş. Helin korktuğunu bize anlatıyordu” dedi.



CENAZEDE HAVAYA ATEŞ

Cenaze töreni sırasında cemevinden çıkan kalabalığın arasında bir araç kaldı. Kalabalıktan bir grup araç şoförüne tepki gösterdi. Grup üyeleri aracı tekmeleyerek sileceklerini kırdı. Yaşanan gerginliğin ardından kalabalık grup içerisindeki bir kişi kurusıkı tabancayla havaya ateş etti. Bunun üzerine galeyana gelen kalabalık polislerin silah sıktığını düşünerek tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise polislerle tartıştı. Yaşanan gerilimin ardından grup üyeleri mezarlığa doğru yürüdü. Helin Palandöken’in cenazesi 5 yıl önce trafik kazasında vefat eden annesi Saadet Palandöken’in Aydınlı Mezarlığı’ndaki kabrinin yanına defnedildi.







DUVAĞIYLA UĞURLANDI

HELİN Palandöken’in cenazesi tören için dün Hakev Vakfı Tuzla Cemevi’ne getirildi. Törene CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Palandöken’in yakınları ve arkadaşları katıldı. Cemevinin içerisinden cenazesi çıkarılan genç kızın duvaklı tabutunu kadınlar taşıdı. Gözyaşları içerisinde yürüyen kadınlar “Helin’in hesabı sorulsun” sloganları attı. Cenaze töreni sırasında helallik isteyen imam Kenan Yıldırım yaptığı konuşmada “Gencecik canlarımız toprağa giriyor. Buradan polise, bakanlıklara ve yetkililere sesleniyorum. Okulların önünde gece gündüz yatalım. Bu olayları durduralım” dedi.