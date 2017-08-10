Helin Avşar'a hapis şoku!

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın, 17 yaşındaki yeğeni Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi olduğu öne sürülen Sercan Yaşar'ın sürücü koltuğunda oturduğu otomobili, geçen yıl Kuruçeşme'de durduruldu. Fakat görevli memur, çevirme noktasına 20 metre kala araçta şoför değişikliği yapıldığını belirtip Avşar'a alkolmetre üfletti. Avşar, 2.04 promil alkollü çıktı.



Bunun üzerine araç, karakola çekilip hem Helin Avşar, hem de Sercan Yaşar hakkında işlem yapıldı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Avşar'ın aracını çeviren polis memuru, polis uygulamasına 20 metre kala Sercan Yaşar'ın direksiyona geçtiğini gördüğünü rapor etti. Kanıt olarak da omuz kısmında takılı olan güvenlik kamerası görüntülerini sundu.

CEZA İNDİRİMİ YAPILDI



Savcılık da bunun üzerine aracı Avşar'ın kullandığı, Yaşar'ın ise gerçek dışı ifade verdiğini öne sürerek Helin Avşar hakkında altı yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Yolcu koltuğunda oturduğu iddia edilen Yaşar hakkında ise 'suç üstlenme' suçu kapsamında iki yıla kadar hapis cezası istendi. Helin Avşar, polisleri görünce direksiyona Sercan Yaşar'ın geçtiği iddiasına itiraz etti. Bunun üzerine hakim, polis memurunun sunduğu olay yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu CD'yi bilirkişiye gönderdi. Yapılan bilirkişi incelemesinde; Avşar ile Yaşar'ın direksiyon değişikliği yaptıkları görüntülere ulaşılamadı. Görüntülerin aracın durdurulmasından sonra başladığı belirlendi. Fakat görüntülerde, Avşar ile çevirmeyi yapan trafik polisinin şoför değişikliği yapıldığına dair tartıştıkları tespit edildi.



Mahkeme, geçtiğimiz günlerde dosyayı karara bağlayarak Helin Avşar'ın, 'Alkollü araç kullanma' suçundan dört ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Avşar'ın dava boyunca olumlu tavır takınması nedeniyle hapis cezasında indirim yapıldı ve ceza üç ay 10 güne indirildi. Ayrıca verilen ceza, beş yıl boyunca ertelendi. Sercan Yaşar ise yargılama sonucu 25 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sabah