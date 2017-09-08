Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Helikopter düştü: Ünlü grubun solisti öldü

    Helikopter düştü: Ünlü grubun solisti öldü

    AA
    08.09.2017 - 23:48 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 23:48

    ABD'nin New Jersey eyaletinde bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi öldü.

    Edinilen bilgiye göre, Medford kasabındaki Flying W Havalimanı'ndan kalkan helikopter, inmek üzere alçaldığı sırada bilinmeyen nedenle ormanlık alana düştü.
    Helikopter pilotunun öldüğü kazadan yaralı kurtulan ve hastaneye kaldırılan yolcu da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    GRUBUN SOLİSTİ ÖLDÜ

    Yetkililer, sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapan havalimanında bu akşam "Montgomery Gentry" müzik grubunun konser vereceğini belirtti.

    Helikopter düştü: Ünlü grubun solisti öldü

    Söz konusu müzik grubundan yapılan açıklamada ise kazada hayatını kaybeden yolcunun, grubun vokalistlerinden Troy Gentry (50) olduğu duyuruldu. 

    Etiketler: abd , helikopter , Montgomery Gentry
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri