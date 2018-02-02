'Hekim gibi davrandık'

Doktorlar, savcılığa ifade vermek istedikleri gerekçesiyle emniyette ifade vermediler. Gözaltında bulunan TTB Başkanı Raşit Tükel, avukatı Ziynet Özçelik aracılığıyla “Hekim olarak her zaman yaptığımız şeyi yaptık. İnsanların canını, sağlığını merkeze alarak davrandık. Bulunduğumuz her ortamda hekim gibi davranmaya devam edeceğiz. Suçlamayı kabul etmiyoruz” mesajı gönderdi.



TTB avukatları, Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından arama ve el koyma kararına itiraz etti. Avukat Mustafa Güler’ın verdiği itiraz dilekçesinde, açıklamanın TTB’nin internet sayfasında yer aldığına dikkat çekilerek şöyle denildi:



YENİ KANIT ARAYIŞIDIR

“Ceza soruşturmasının konusu eylemdir. Bu soruşturmada ortaya konulan eylem, çeşitli kanaat açıklamaları olarak sunulmaktadır. Bu ifadeler, ayrıca bir kanıt toplanmasına ihtiyaç göstermeyecek biçimde ortadadır; bunların kanıtlarının bulunması için arama ve el koyma işlemi yapılması söz konusu olamaz. Bu derece açık olan bir eylem/ifade için arama ve el koyma işlemine izin vermek kişilere yöneltilecek yeni suçlamalar için yeni kanıtlar bulunması çabasıdır. Bu yaklaşım, fiilden sanığa değil sanıktan fiile gitmeye çalışan niteliğiyle, ceza hukukumuzun temel normlarına aykırıdır.”



ÜNİVERSİTEDEN 3 AY UZAKLAŞTIRILDI

TTB Merkez Konseyi Başkanı ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Raşit Tükel, 3 ay süreyle üniversiteden uzaklaştırıldı. Tükel hakkında, aylığının 3’te 2’sinin ödenmesi emri de verildi. Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak imzalı, “Gözaltına alınmanın basın yoluyla öğrenilmesi üzerine” diye yazılan talimat, Tıp Fakültesi Dekanlığı’na gönderildi. TTB yöneticisi olan İÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Taner Gören de görevinden uzaklaştırıldı. / Gülseven ÖZKAN



