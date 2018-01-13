Hediye aslanlar Gaziantep'te

Bakımlarının yapılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi´ndeki kafeslerine konulan aslanlar için dün tanıtım töreni düzenlendi. Program nedeniyle Hayvanat Bahçesi girişleri gün boyunca ücretsiz hale getirildi.



Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız, aslanları Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne göndermeyi uygun buldu. Biz de onun emanetlerine sahip çıkmak için çok yoğun çalıştık. Arkadaşlarımız Sudan'a gitti ve oradaki arkadaşlarımızla beraber aslanları kargo uçağıyla direkt Gaziantep'e getirdi. Bakımlarını yaptık, dinlendirdik, ihtiyaçlarını giderdik, rahatlattık. Biz Reis'in aslanları olarak tanımlıyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanımız dün yaptığımız görüşmede bize isimlerini bildirdi. Öncelikle dişi aslanlarımızın isimleri 'Nil' ve 'Sultan', erkek aslanlarımızın ismi ise 'Sudan' ve 'Sevakin'.



Biliyorsunuz orada çok önemli bir adamız var. O adanın ismini verdik. Bütün Türkiye'yi yılda 3 milyon kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçemize Reis'in aslanlarını görmeye bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı da torunlarıyla beraber, emanet ettiği hediyelere nasıl iyi baktığımızı görmesi için buraya davet ediyorum."