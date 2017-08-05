Hedeflenen vişne rekoltesine yaklaşıldı

Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, “Hasat başladığında 15 ile 20 bin ton arası vişne rekoltesi beklentimiz vardı. Şuana kadar 15 bin ton civarı üreticilerimiz tarafından tüccarlara satış yapıldı.Vişne hasatında ilçe ekonomimiz açısından oldukça güzel bir yıl geçiriyoruz. Vişne fiyatlarının geçen yılın çok üstünde olması ve 3,3 liraya kadar çıkması üreticinin yüzünü güldürdü. Tüccarlarımızın anında para ödemesi sorunsuz bir yıl geçirmemizi sağlıyor. Sezonun bitmesine kısa bir süre kaldı ve hedeflenen 20 bin tona doğru yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.