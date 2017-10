Hedefinde 4 milyon kişi var

Sadece üniversiteden mezun olmak günümüzde iş bulmak ya da mesleğinde yükselmek için yeterli olmuyor. Bunun için alanında uzmanlaşmak da gerekiyor. Kişisel gelişim için birçok kişi meslek kurslarına katılırken, bu alanda verilen sertifika programlarının önemi her geçen gün artıyor.

Teknolojik gelişmeler ise kişilerin sertifikaya ulaşmasını kolaylaştırdı. Dünyada hızla büyüyen online eğitim sektörünün, 2015 yılında kurulan Türkiye öncüsü E-Kampüs A.Ş., üniversite sertifikalı eğitim platformu Campusera ile Türkiye'nin dört bir yanına ulaşarak bireysel eğitimde yeni bir çağ başlatıyor.

ODTÜ'den Mimar Sinan'a, Acıbadem'den TOBB ETÜ'ye kadar 30 üniversiteden 100'ün üzerinde alanda eğitim veren şirket 4 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Mini MBA, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Hukuku, Sosyal Medya Uzmanlığı, E-Ticaret Uzmanlığı, Girişimcilik, Liderlik, Finans, Muhasebe, Satış ve Satış Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Veri Madenciliği, Resim Okuma ve Üslup, Vitrin Tasarımı ve daha birçok yetkinlik içeren sertifika programı sunan www.campusera.com çevrimiçi eğitimleri, bilgiye ulaşmak isteyen herkes için bir köprü oluşturuyor.



30 ÜNİVERSİTE İLE İŞ BİRLİĞİ



Campusera CEO’su İsmail Can, eğitimi ulaşılabilir hale getirdiklerini belirterek, Türkiye'nin her tarafından her mecradan üniversitelerin eğitimlerini, sertifikalarını verdiklerini söyledi. İsmail Can konuşmasının devamında "Sistemin tamamı üniversite tarafından da takip ediliyor. Sınavlar tamamlandıktan sonra üniversite size; üniversite onaylı, ıslak imzalı sertifikayı adresinize gönderiyor ve kendi akredite sistemine de kaydediyor. ODTÜ'den bir sertifika aldınız ve CV'nize koydunuz ODTÜ'yü aradıklarında bunu teyit ettirebiliyorsunuz. Bu şekilde çalışan bir sistem Türkiye'de yok.”



HEDEF 4 MİLYON KİŞİYE ULAŞMAK



İsmail Can, sistemin avantajını ise şu sözlerle ifade etti: “Siz Yeditepe Üniversitesi'nden bir eğitim alacaksınız ama Van'dasınız, Ankara'dasınız Antep'tesiniz. Nasıl geleceksiniz? Ne kadar maliyetle bu işi yapacaksınız. Şimdiye kadar binin üzerinde sertifika verdik Bu rakam çok küçük, 22-23 ile 33-34 yaş aralığında 17-18 milyon genç var bunların yüzde 20-25'ini yaklaşık 4 milyonluk bir kitleyi hedefliyoruz. Şu anda 70 bin aktif kullanıcımız bulunuyor. Uluslararası rakiplerimiz milyar dolar ciro yapıyorlar.”