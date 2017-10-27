Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Hedefinde 4 milyon kişi var

Hedefinde 4 milyon kişi var

Hürriyet Haber
27.10.2017 - 11:33 | Son Güncelleme:

Üniversite sertifikalı online eğitimlerle, tecrübeli veya tecrübesiz herkese bilgilerini geliştirme imkanı sağlayan Campusera, 4 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Sadece üniversiteden mezun olmak günümüzde iş bulmak ya da mesleğinde yükselmek için yeterli olmuyor. Bunun için alanında uzmanlaşmak da gerekiyor. Kişisel gelişim için birçok kişi meslek kurslarına katılırken, bu alanda verilen sertifika programlarının önemi her geçen gün artıyor.

Teknolojik gelişmeler ise kişilerin sertifikaya ulaşmasını kolaylaştırdı. Dünyada hızla büyüyen online eğitim sektörünün, 2015 yılında kurulan Türkiye öncüsü E-Kampüs A.Ş., üniversite sertifikalı eğitim platformu Campusera ile Türkiye'nin dört bir yanına ulaşarak bireysel eğitimde yeni bir çağ başlatıyor.

ODTÜ'den Mimar Sinan'a, Acıbadem'den TOBB ETÜ'ye kadar 30 üniversiteden 100'ün üzerinde alanda eğitim veren şirket 4 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Mini MBA, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Hukuku, Sosyal Medya Uzmanlığı, E-Ticaret Uzmanlığı, Girişimcilik, Liderlik, Finans, Muhasebe, Satış ve Satış Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Veri Madenciliği, Resim Okuma ve Üslup, Vitrin Tasarımı ve daha birçok yetkinlik içeren sertifika programı sunan www.campusera.com çevrimiçi eğitimleri, bilgiye ulaşmak isteyen herkes için bir köprü oluşturuyor.

30 ÜNİVERSİTE İLE İŞ BİRLİĞİ

Campusera CEO’su İsmail Can, eğitimi ulaşılabilir hale getirdiklerini belirterek, Türkiye'nin her tarafından her mecradan üniversitelerin eğitimlerini, sertifikalarını verdiklerini söyledi. İsmail Can konuşmasının devamında  "Sistemin tamamı üniversite tarafından da takip ediliyor. Sınavlar tamamlandıktan sonra üniversite size; üniversite onaylı, ıslak imzalı sertifikayı adresinize gönderiyor ve kendi akredite sistemine de kaydediyor. ODTÜ'den bir sertifika aldınız ve CV'nize koydunuz ODTÜ'yü aradıklarında bunu teyit ettirebiliyorsunuz. Bu şekilde çalışan bir sistem Türkiye'de yok.”

HEDEF 4 MİLYON KİŞİYE ULAŞMAK

İsmail Can, sistemin avantajını ise şu sözlerle ifade etti: “Siz Yeditepe Üniversitesi'nden bir eğitim alacaksınız ama Van'dasınız, Ankara'dasınız Antep'tesiniz. Nasıl geleceksiniz? Ne kadar maliyetle bu işi yapacaksınız. Şimdiye kadar binin üzerinde sertifika verdik Bu rakam çok küçük, 22-23 ile 33-34 yaş aralığında 17-18 milyon genç var bunların yüzde 20-25'ini yaklaşık 4 milyonluk bir kitleyi hedefliyoruz. Şu anda 70 bin aktif kullanıcımız bulunuyor. Uluslararası rakiplerimiz milyar dolar ciro yapıyorlar.”




Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri