Hedefe kaldı 41.9 milyar $

TÜRKİYE’nin eylül ayında ihracatı yüzde 8.9 artarak 11 milyar 337 milyon dolara yükseldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre son 1 yıllık ihracat da yüzde 9 artışla 153 milyar 24 milyon dolara ulaştı. İhracatın lider sektörleri otomotiv, hazır giyim ve kimya olurken, aralarında Almanya ve ABD’nin de olduğu en büyük 5 pazara ihracat arttı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Geçen yıl kasımdan bu yana ihracatta artış açıklıyoruz. Azmimizle Orta Vadeli Program’da açıklanan bu yılki 156.5 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayacağımızdan emin, aşacağımızdan umutluyuz” dedi. TİM verilerine göre yılın ilk 9 ayında 114.6 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Bu hedefin yüzde 73’üne şimdiden ulaşıldığını ve yakalanacağının habercisi.

KUZEY IRAK’TA BEKLE GÖR

Büyükekşi, eylül verilerini Antalya’da açıkladı. Büyükekşi’nin verdiği bilgilere göre eylülde Euro/dolar paritesi Türkiye’nin ihracatına 234 milyon dolar olumlu katkı yaptı.

Ancak yıl genelinde kayıp var, parite nedeniyle 1.8 milyar dolar daha az ihracat yapıldı. Kuzey Irak’taki referandumun ardından Türkiye ile Bağdat yönetimi arasında yaşanan yakınlaşmanın ihracata nasıl yansıyacağı yönündeki soruyla ilgili Büyükekşi, Türkiye’nin Irak merkezi hükümetine Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı ziyaretin ardından yaklaştığını ifade ederek, şunları kaydetti: “O günden beri, eylül hariç 8 aylık rakamlara baktığımda Irak ihracatımızda yüzde 25 artış vardı. Bundan sonrası önemli. Çünkü, özellikle Irak’a ihracatımızın neredeyse yüzde 100’e yakınını Habur Sınır Kapısı’ndan gerçekleştiriyoruz. O yüzden, eğer geçişte bir sıkıntı olursa başka sorunlar karşımıza çıkar. Hükümetimizin alacağı kararları bekliyoruz. Bekle gör politikası uyguluyoruz.”

Büyükekşi’nin açıkladığı verilere göre, eylül ayında en fazla ihracatı 2 milyar 152 milyon dolarla yine otomotiv yaparken, sektörün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.9 arttı. Yılın ilk dokuz aylık döneminde de ihracatı sırtlayan otomotiv, söz konusu dönemde 196 ülkeye ihracat gerçekleştirerek yeni bir rekora da imza atmış oldu. En fazla ihracat yapılan ilk beş ülkeden Almanya’ya yüzde 8.3, İngiltere’ye yüzde 14, ABD’ye yüzde 36.5, İtalya’ya yüzde 1.5 ve Irak’a yüzde 2.2 artışı var. Rusya’ya artış ise yüzde 54 oldu.

AB’YE İHRACAT YÜZDE 10.2 ARTTI

TİM verilerine göre eylülde AB’ye ihracat yüzde 10b2 artarken, AB’nin ihracattaki payı da yüzde 51.6 oldu. AB’den sonra en çok ihracat gerçekleştirilen Orta Doğu pazarına ihracat ise yüzde 7.8 azaldı. Uzak pazarlara ihracatta ise eylülde çift haneli artışlar görüldü. Bu kapsamda Kuzey Amerika’ya ihracat yüzde 31.1, Uzak Doğu’ya yüzde 26.5, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın da yer aldığı Okyanusya Ülkelerine ise yüzde 28.4 arttı. Bu yılın ilk dokuz ayında ise en büyük ülke grubu olan AB’ye ihracat 5.4 milyar dolar artış kaydederken, ilk dokuz aydaki en yüksek artış oranı ise yüzde 38.8 ile Orta ve Güney Amerika ülkelerine yaşandı.