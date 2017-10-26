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Hedefe kadar sıkılaştırma

Neşe KARANFİL
26.10.2017 - 21:02 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası, PPK toplantısı sonrasında beklentiler yönünde faizleri sabit bıraktı ancak sıkı duruşun süreceğini vurguladı. Analistler, PPK’da ‘sıkı duruşun’ süreceğinin vurgulanmasının bankanın gelecekteki tavrı nedeniyle önemli olduğunu belirttiler.

MERKEZ Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), faizleri sabit tuttu ancak açıklamasında temkinli duruş mesajı verdi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan PPK sonrası yapılan açıklamada, hedeflerle uyum sağlanana kadar sıkı duruşun korunacağı belirtildi.

PPK’da dün faiz koridoru yüzde 9.25 ile 7.25’te, politika faizi yani bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8’de, Geç Likidite Penceresi borç verme faizi yüzde 12.25’de tutuldu. Açıklamada, son verilerin iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiğine işaret ettiği belirtilerek, enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflasyona ilişkin gelişmelerin fiyatlama davranışlarına risk oluşturmaya devam etttiğinin vurgulandı. Açıklamada, “Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir” denildi. PPK açıklamasında enflasyona ilişkin “belirgin bir iyileşme” ifadesinin” ardından “hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasında sıkı duruş” vurgusu dikkat çekti. Sıkı duruş vurgusunun “kararlılıkla” sürdürüleceği Merkez Bankası’nın daha temkinli durduğu yorumlarına neden oldu.

Hedefe kadar sıkılaştırma

DOLAR YÜKSELDİ
DOLAR, dün PPK sonrası ve ABD’den gelen haberlerle yükseldi. PPK sonrası 1 kuruş artan dolar asıl hareketi Türkiye piyasaları kapandıktan sonra ABD Temsilciler Meclisi’nin, Trump’ın vergi reformunu kolaylaştıracak bütçe tasarısını kabul etmesiyle yaşadı. Uluslararası işlemlerde dolar 3.8351 liraya kadar çıkarken Türkiye’de bankalararası piyasada ise dolarda son işlemler 3.7796 liradan yapıldı.

ALMAN BANKALARI İDDİALARI ASILSIZ
BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, önceki akşam çıkan ve Alman bankalarının Türkiye’ye yönelik finansmanını kısacağına ilişkin habere yönelik açıklama yaptı. Zeybekci, “Bunların tamamen asılsız haber olduğunu yine aynı şekilde ilgili kurumlar, gerek Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBDR) gerek ilgili kurumlar, böyle bir kararlarının ve uygulamalarının olmadığını kendi ağızlarından açıklıyorlar” dedi. Zeybekci, Türkiye’nin spekülasyona bedel ödemesini kabul edilebilir bulmadığını, o nedenle bunların hepsini de spekülatörlerin çıkardığı geçici şeyler olarak gördüklerini ifade etti.  Şimşek de, “EBRD yönetimi ile yakın zamanda görüştüm, 2018 yılında Türkiye’deki yatırım projeleri için 1.65 milyar Euro ayırdıklarını belirttiler” ifadelerini kullandı.

Etiketler: gazetehaberleri
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