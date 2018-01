'Hedef yavru iktidarmış'

ÇALIŞTIRILMAYAN GAZETECİLER

“BUGÜN Çalışan Gazeteciler Günü, çalıştırılmayan gazeteciler gününe dönüştü. Basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 155’inci sıradayız. Bu bir utanç tablosudur. AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan, tembihli gazetecilere alışkın olmanın alışkanlığıyla Fransa’da şaşırdı. Silah taşımayla ilgili bir şeyler söyleyince öfkelendi. Türkiye’yi orada rezil etmenin anlamı var mı? Öfkelendi, bir de dili sürçtü aslında gerçeği söyledi. ‘Dünyanın her yerinde istihbarat birimleri böyle operasyon yapar’ dedi.



Geçmişte Sayın Erdoğan, MHP’yi ‘yavru muhalefet’ diye tabir ederdi. Onlar da bu sözden çok rahatsız olurlardı. Ana muhalefet partisinin görevi iktidar olmaktır. Şimdi ‘yavru muhalefet’ sözü bize ait değildi ama yaşanan süreçten görüyoruz ki yavru muhalefetin hedefi yavru iktidar olmakmış. Bugün gelinen nokta da bir yavru iktidar uslubu. Erdoğan’ı eleştiriyoruz, cevap Sayın Bahçeli’den geliyor. Siyasette ittifaklar olabilir, ama iltihaklar olmaz. Yani MHP iradesini bir başka yere ciro edilmesini hak eden bir seçmen kitlesi mi? Erdoğan’a karşı her türlü muhalefeti tutup FETÖ’cülük ya da bölücülük diye ifade eden kumpanyaya katılırsanız, o zaman sizin muhalefetiniz kendi tabanınız tarafından sorgulanır.



Teröre destek meselesine gelince çadır mahkemelerini, karşılama alaylarını unuttunuz mu? Çadır mahkemelerinde mübaşir tayin edenlerle bugün beraber olurken siz o sürecin neresinde görüyorsunuz kendinizi?



BAHÇELİ’YE TEKERLEMELİ YANIT

Sayın Bahçeli tekerleme yapmayı sever. Şöyle bir tekerlemesi vardı; iki artı üç dört etmez, suyun içinde ateş yanmaz, bala tuz katılmaz, Recep Tayyip Erdoğan’dan Cumhurbaşkanı olmaz. Yeni bir matematik mi keşfettiniz, suda yanan ateşi mi buldunuz yoksa tuzlu bala mı alıştınız?



ŞİMDİ BAŞKA YAPILARA TESLİM ETME PEŞİNDELER

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘UYAP’ı FETÖ’cülere kaptırdık’ açıklaması) Neyi kaptırmadılar ki. Bırakın kaptırmayı devleti teslim ettiniz. TSK’nın kozmik odasına soktular. Her şeyi teslim ettiler. Yargıyı, UYAP’ı, devleti teslim ettiler, milleti teslim edecekleri sırada FETÖ’nün ayakları sürçtü millet de işe el koydu. Şimdi başka yapılara teslim etme peşindeler ama ona da fırsat vermeyecek bu millet.”



BAHÇELİ'YE KARŞI YORUMSUZ TAVIR

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğine ilişkin sözleri değerlendirildi.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bundan sonra Bahçeli ile ilgili doğrudan yorum yapmayacak. Bahçeli’ye gerektiğinde yanıt, genel başkan yardımcıları veya grup başkan vekilleri tarafından verilecek.



MYK’da ekonomi ile ilgili başlıklar da ele alınırken Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin büyük bir tarihi fırsat kaçırdığını, tarım, sanayi ve hizmet sektörüne gerekli teşvikin yapılmasına rağmen kaynakların inşaat sektörüne aktarıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Bütçe konuları sağlıklı işleseydi Türkiye orta gelir tuzağına düşmezdi. Çok ileride olurdu. Ranta değil tarım ve sanayiye yatırım yapmamız gerekiyordu” dedi.