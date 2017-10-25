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Hedef turist başına 1000 $

Burak COŞAN
25.10.2017 - 22:58 | Son Güncelleme:

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş 1-3 Kasım’da düzenlenecek 3. Turizm Şurası öncesinde ekonomi gazetecileri ile bir araya geldi. Dünyada siyaseten karmaşık bir süreç olduğunu, Türkiye’nin de bu durumdan etkilendiğini ifade eden Kurtulmuş, “İslam ve Türkiye karşıtlığı var. Bizim de turizm ve kültürü ‘yumuşak güç’ olarak kullanacağız” dedi.

Turist sayısında artışa rağmen turizm gelirlerinden düşüş olduğunu, bu durumun nasıl toparlanacağını sorduğumuz Kurtulmuş, “2016’da yaşanılan çöküntü dolayısıyla sektör panik havasında fiyatlarını çok aşağı çekti. Fiyatlar konusunda bizim yapabileceğimiz bir şey yok” diye cevapladı. Turist başına şu anda 600-650 dolar arasında olan geliri birkaç yıl içinde 1000 dolara çıkarmak istediklerini belirten Kurtulmuş, düzenlenecek turizm şurasında 2023 hedeflerinin revize edileceği bilgisini verdi.

TEŞVİKLER MALİYE’DE
Turizm teşviklerine yönelikde açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, “Hedefimiz zayıf sezonlarını diriltmek ve Türkiye’nin olmadığı pazarları diriltmek. Verilecek teşviklerde son şekline geldi. Kasım ayında Maliye Bakanlığı ile uzlaşırsak. Meclise, Bakanlar Kurulu kararı olarak getireceğiz. Yaptığımız hesaplamalara daha az parayla çok daha kuvvetli teşvik vermemiz mümkün olacak” diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçedeki payının sadece binde 5 olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, “Bütçe içerisinde iyileştirilmeli. Böyle bir hazinenin üstünde oturuyoruz. Bunun ortaya çıkarılması için güçlü bütçesi olan bir bakanlığa ihtiyaç var” dedi.

 

Etiketler: Numan Kurtulmuşü , gazetehaberleri
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