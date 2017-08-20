Hedef Manş Denizi’ni geçmek

Üniversite öğrencisi, Manş Denizi’ni geçen en genç Türk kadın yüzücü olmayı hedefliyor. Ege Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Bengisu Avcı, altı yaşında Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri Okt. Dr. Akın Ongun ve Okt. Dr. Armağan Ongun tarafından keşfedildi ve yüzme sporuyya tanışmış oldu. Bireysel ve milli sporcu olarak derecelerle taçlandırdığı sportif yaşamına şimdi de ‘Manş Denizi’ni geçen en genç Türk kadın yüzücü’ unvanını eklemeye hazırlanıyor. Hava şartları ve akıntıya bağlı olarak Ağustos sonunda Manş Denizi’ni geçmeyi planlayan Avcı’nın hedefleri bununla da sınırlı değil. Avcı, başarılı olması halinde sponsor desteğiyle aralarında Kuzey denizi, Amerika ve Cebeli Tarık boğazının da bulunduğu yedi okyanus parkurunu tamamlamak istiyor.

3 YIL MİLLİ YÜZÜCÜ OLARAK KULAÇ ATTI

Bugüne kadar aralarında Macaristan ve İstanbul’da yapılan Ligue Europeenne de Natation (LEN Cup), Avrupa Gençler Açıksu Yüzme Şampiyonası, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Şampiyonası, KoçFest gibi pek çok yarışa katılıp dereceler kazanan Avcı, Erasmus değişim programıyla gittiği Litvanya’da düzenlenen üç saatlik yüzme yarışında Türkiye’yi temsil etti ve üç yıl milli yüzücü olarak kulaç attı. 2016 yılında, Capri Adası’ndan Napoli’ye uzanan 34 kilometrelik Maratona Del Golfo Capri-Napoli parkurunu tamamlayan ilk Türk kadın takımı ‘Çılgın Türkler’ içinde yer alan Avcı, bu maratonda kendisi de Manş Denizi’ni iki kez geçen üçüncü yüzücümüz olan Kamil Resa Alsaran ile çalışmasının Manş’ı geçme fikrini doğurduğunu söyledi.

Ağustos sonunda İngiltere’den Fransa’ya doğru yaklaşık 10 saatte, 14-17 derece su sıcaklığında, 36 kilometre kat edecek sporcu, antrenmanlarını İzmir Çeşme’de sürdürüyor. Tüm çalışmalarında kano veya tekneyle yanında ya da iskelede bir kişiye ihtiyaç duyduğunu belirten Avcı’ya Manş’ı geçerken tekneyle bir hakem, mentörü Kamil Resa Alsaran ve annesi Meserret Avcı eşlik edecek. Bengisu Avcı, bu süre boyunca doğal gıdalarla beslenecek.

SPONSOR DESTEĞİ ARIYOR

Manş Denizi’ni 1979 yılında, 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadın yüzücü Nesrin Olgun Arslan’ın ardından aynı parkuru tamamlayan en genç Türk kadın yüzücü olmaya hazırlanan Avcı’nın tek eksiğiyse sponsor desteği. Sporu hobi olarak görmediğini ve hayatı boyunca spor yapabilmek için Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünü tercih ettiğini belirten Avcı, “Ben mesleğimi sorduklarında, sporcuyum diye cevap verebilmeliyim. O nedenle mümkün olduğu kadar aktif şekilde spor hayatımın sürmesini istiyorum. Ancak bireysel spor yapanlar için destek bulmak çok zor. Sadece Manş hedefim için açık suda antrenman yapmam gerek, ulaşım sorunu da oluyor. İngiltere’ye gidiş-geliş, konaklama, hakem kiralama gibi masraflarımın karşılanması bile şu süreçte beni çok rahatlatırdı. Şu an ailem masraflarımı karşılayabiliyor ancak ilerleyen zamanda ancak sponsor desteği alabilirsem, yedi okyanus parkurunu tamamlayabilirim” dedi.