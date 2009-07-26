Edip Uras yazıyor

Haberi hepimiz okuduk: Daum Almanya'nın ünlü Kicker dergisine çok 'çarpıcı' bir demeç vermiş. Bizleri çok iyi tanıdığı için önden bir gaz vermiş: 'Fener aslında Manchester United, Bayern Münih ya da Inter gibi takımlarla birlikte adı bir nefeste anılması gereken bir kulüp' demiş, ama demecin devamındaki mesaj çok açık ve net: 'Avrupa bizim için ikinci planda.'

Askerlikte hedef küçültmek hayati riskleri azaltmak ve alınacak hasarı en aza indirgemek için yapılır. Futbol dünyamızda bunun benzerini şimdi 'dahilik' mertebesindeki Daum'dan görüyoruz. Sezonun başında gelebilecek bir Avrupa kazasının tepkilerini şimdiden azaltmak akıllıca. Daum demecinde Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü söylerken boş atıp tutmuyor, aynı zamanda şark kurnazı tarafımızı nasıl özümsediğini de gözler önüne seriyor. Bu kadar para, bu kadar transfer, bu kadar 'istediğimiz kadar yabancı oynatamıyoruz' masalı, sonra da hedef üç buçuktan dört rakibin olduğu bir lig mücadelesinden şampiyon çıkmak.

Yok Sayın Daum, yok. Biz yemeyiz bunları. Eminiz sizin de kafanızda, aynen Aziz Başkan'ın yıllardır tekrarladığı gibi bir Avrupa başarısı vardır. Belki de bu sezon ilki oynanacak Avrupa Ligi'ne bir sarı lacivert imza atma hayalleriyle yatıp kalkıyorsunuzdur. Artık adı da UEFA olmadığına göre ciddiye alır gibi gözükmenizde bir mahsur kalmamıştır politik olarak. Bu sene damgamızı Avrupa Ligi'ne vururuz, sonra bir nefeste adımızın geçeceği takımlarla gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde kozumuzu paylaşırız hesapları yapıyorsunuzdur.

İnanmamızı beklemeyin. Eminim Brezilya milli takımından bu kadar yetenekli oyuncuyu Avrupa'nın kenar liglerinden birinde şampiyonluk kovalamak için getirtmediniz buralara. Avrupa Şampiyonu'nun golcüsünü, yarı final oynamış Türk Milli Takımı’ndan bu kadar seçkin ismi bu kadroda görmemizin nedeni Türkiye Süper Ligi olamaz. Yoksa bu ekonomik zorluklarda 'yürüyerek şampiyon olabilecek' bir kadro sadece taraftarların heyecanını kaçırmaktan öte işe yaramaz. Aklınızda kim bilir ne planlar, ne hedefler vardır da paylaşmıyorsunuz. Türkiye hedeflerini büyütürken siz aklınız sıra kurnazlıklar peşindesiniz. Ama bu sefer yakalandınız. Sizi gidi sizi...

Daum 'Efendi' Denizli'de kaybedilen şampiyonluktan sonra, Avrupa'da da başarısız olduğu için tenekeyle Almanya yolunu tutmuştu hatırlarsınız. Sonra bir başkası şampiyonluğu kaybettikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısına rağmen evinin yolunu tutmuştu. Aziz Başkan'ın gerçek hedefleri konusunda hiçbir şüphemiz yok. Yine de yaklaşık iki buçuk yıl önce Faruk Ilgaz tesislerinin açılışında yaptığı o güzel konuşmadan bu satırlar da aklımızdan çıkmıyor bir türlü: 'Avrupa'da başarıyı yakalayana kadar Fenerbahçe'nin başındayım. Yani uzun zaman daha buradayım.'