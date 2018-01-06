Hedef ilk 10

Dumora, “Türkiye, bizim için çok önemli bir ülke. Türkiye’nin ekonomisi için iyimseriz ve bu ortamda koruma ile emeklilik ürünlerimizi satabileceğimize inanıyoruz. Türkiye, BNP Paribas Cardif için çok önemli bir ülke. Sigorta şirketleri için nüfus çok önemli, bu açıdan Türkiye büyük bir ülke ve önem arz ediyor. İkinci nokta, ülkenin ekonomik büyümesi yüzde 5’in üzerinde. Sigorta pazarı açısından da çok büyük potansiyeli taşıyor. Sigorta sektöründe penetrasyon epey düşük. Bu da bizim için iyi, çünkü pazarın büyümesine katılmak istiyoruz. Biz 9 yıldır Türkiye’de varız, 2018’te 10. yılımız olacak. Uzun vadede hayat ve hayat dışı sigorta pazarının ekonomik büyümenin çok üstünde büyüyeceğini düşünüyoruz” dedi.

SADAKAT VE BİLİNİRLİK

Cardif Türkiye’nin, Avrupa bölümünün bir parçası olduğunu dile getiren Dumora, “Bugün için Türkiye, ülke sıralamasında orta sıralarda geliyor. Ancak 3-4 yıllık bir süreçte ilk 10’a girmesini hedefliyoruz. Cardif Türkiye’nin global gruba katılım açısından çok önemli bir rolü var. Büyüme beklediğimiz bir ülke ve TEB bankasının ve farklı sektörlerden iş birlikleri ile burada önemli bir potansiyel görüyoruz. Dünyada telekomünikasyon alanında Orange ile çalışıyoruz Türkiye’de de Turkcell Finansman ile çalışmaya başladık. Çalışma modelimizde ortak şirketimizle küçük bir ürünle başlayarak belli bir sadakat ve bilinirlik kazandıktan sonra tüm ürünlerimizi sunuyoruz. Turkcell Finansman ile çalıştığımız için çok mutluyuz, bize büyük fırsat veriyor” diye konuştu.

200 MİLYON EURO YATIRIM

Türkiye’yi ileride bir merkez haline getirme planlarının olup olmadığı hakkında da bilgi veren Renaud Dumora, “Global organizasyonumuzu bu şekilde bölgesel merkezlerle kurmuyoruz. Sadece Paris, Hong Kong ve Şili’de birer merkezimiz var. Ama BNP Paribas Cardif Türkiye CEO’su Cemal Kişmir, bizim üst yönetimimizde, yönetime katkı sağlıyor. Türkiye’yi Cardif içinde farklı kılan, iş modelinin tam olarak uygulandığı az sayıda ülkeden biri olması. TEB’in ülkede faaliyet göstermesi ve şirketin her ürün grubunda tüm dağıtım kanallarını kullanması, Türkiye’yi organizasyon içinde özel kılıyor” dedi. Bugüne kadar Türkiye’ye yapıkları yatırımlar hakkında da bilgi veren Dumora sözlerini şöyle sürdürdü: “Cardif Türkiye’ye yapılan yatırım rakamı BES alanında koyduğumuz sermaye ve tüm yatırımlar için 200 milyon Euro’yu aşıyor. Bu rakam da Türkiye’ye ne kadar güvendiğimizin bir göstergesi.”

DAĞITIM KANALINA BAKARIZ

PAZARDA bir fırsat olursa yatırım miktarlarının ona göre değişebileceğine dikkat çeken Renaud Dumora, “Bugün için belli bir yatırım rakamı yok kafamızda. Özellikle BES’ten de gördüğümüz üzere büyümek zaman alıyor. Bizim için şirket satın almaktan çok dağıtım kanallarımızı çeşitlendirmek anlamlı oluyor. Birlikte çalışmaya başladığımız her iş ortağı bizim için bir satın alma kadar iş anlamına geliyor. Zaten satın alma kararında şirketin portfolyosuna göre değil de güçlü dağıtım kanalına bakarız” diye konuştu.