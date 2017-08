Hedef Avrasya Gümrük Birliği

100 milyar dolarlık dış ticaret hedefleyen Türkiye ve Rusya, İzmir’de buluştu. “Ticari ve Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem” başlığıyla düzenlenen Türkiye - Rusya İş Forumu’nda Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin gündemi gümrük birliği anlaşmaları oldu. Zeybekci, İzmir’de Avrupa Birliği (AB) ile güncelleme görüşmeleri süren Gümrük Birliği’ne ilişkin Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ‘güncellemeyeceğiz’ açıklaması yapmaya yetkisi olmadığını vurgularken, Türkiye’nin AB ile olan birlikten ayrılmadan Avrasya Gümrük Birliği’ne dahil olmayı hedeflediklerini, ilk temasları ise bu sene içinde başlatabileceklerini düşündüğünü söyledi.

28 ÜLKENİN KARARI

Zeybekci, Merkel'in yaptığı tür açıklamalarla veya işlerin kötü gitmesiyle bunun kaybedeninin hem Türkiye hem Almanya olacağını söyleyerek, Merkel'in güncelleme için tek başına karar alamayacağını, AB yetkililerinin güncellemenin "her iki tarafın da menfaatine olduğu, en üst düzeyde kazançlı çıkılacağı" yönünde net beyanlarının bulunduğunu hatırlattı. 28 Avrupa Konseyi üyesi ülkenin oy birliğiyle bu günceleme için yetki talebinin söz konusu olduğuna işaret eden Zeybekci, "Bu görüşmelerin devam ettiği ortamda bu şekildeki söylemlerin de Almanya'nın görüşlerini yansıtmadığını düşünüyorum. Şu anda (görüşmeler) normal şekliyle devam ediyor. Ama bence böyle ortamlarda biraz susmak lazım. Alman dostlarımıza da onu tavsiye ediyorum. Bizim de böyle bir dönemi sakinlikle geçirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Almanya ile Türkiye arasında dış ticaret hacminin 2017 sonunda 40 milyar dolara yaklaşacağını hatta biraz aşacağını dile getiren Zeybekci, şunları söyledi: "Türkiye'deki Alman şirketleri ve Almanya'daki Türk şirketlerinin cirolarına bakarsak 100 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bizim için olmazsa olmaz değildir. Türkiye şu andaki ekonomisiyle dış ticaret hacmiyle Gümrük Birliği güncellenmeden bu haliyle tüm dünyayla ticaret yapar halde. Şu andaki büyümesini nasıl gerçekleştirdiğini, ihracatındaki bu sene tarihi rekorlarla dolu bir yılı nasıl geçireceğini zaten Türkiye şu anda gösteriyor. Ama gönül ister ki böyle açıklamalar olmasın. Hem AB'nin hem Türkiye'nin kazandığı güncelleme olsun.”

AVRASYA GÜMRÜK BİRLİĞİ NEDİR?

2000 yılında Rusya, Kazakistan, Belarus, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından kurulan Avrasya Ekonomik Topluluğu yine Rusya, Kazakistan ve Belarus arasında yapılan anlaşma ile 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren Gümrük Birliği’ne dönüştü.

DOMATES YASAĞI 20 EKİM’DE KALKAR

BAKAN Nihat Zeybekci, Türkiye ve Rusya arasındaki bazı problemlerin çözümü konusunda dün yapılan görüşmelerde “kati fikir birliğine vardıklarını” belirterek, Rusya ile 2015 Kasım’daki olumsuz gelişmeden önceki ticaret hacimlerine ve ilişkilere doğru hızlı bir şekilde yaklaşıldığını ifade etti. Yaptıkları görüşmelerde iki üke arasındaki ilişkilerde yaşanan sorunların giderilmesini masaya yatırdıklarını anlatan Zeybekci, “Aramızda bazı ufak tefek problemler yok değil, var. Bunların çözümüyle ilgili bugünkü yaptığımız görüşmelerde artık kati olarak bir fikir birliğine varmış durumdayız. İnşallah bunları da çok hızlı bir şekilde çözeceğiz. Şu anda aramızdaki problemleri, engelleri, yasakları inşallah 20 Ekim’e kadar sonlandırmak istiyoruz. 20 Ekim’de de Karma Ekonomik Komisyon toplantısı sırasında yeni bir dönemin güçlü adımlarını beraber atacağız.” dedi. Görüşmelerde yaş sebze ve meyvedeki yasaklarla ilgili Rusya’yla bir taahhütleşmenin olup olmadığı yönündeki soru üzerine Zeybekci, “Kısa sürede hepsi kalkacak diye düşünüyorum. Domates iki ülke arasındaki ticaretin sembol ismi. Onunla ilgili de çok yakın bir zamanda olumlu sonuçlar alacağız inşallah” diye konuştu. Türkiye Rusya Ortak Fonu’yla ilgili teknik çalışmaların devam ettiğini, bu yıl içinde hayata geçmesini umduklarını anlatan Zeybekci, iki ülke arasında hizmetler ve yatırımları kapsayan serbest ticaret anlaşması görüşmelerini 2017 içinde, bitmezse de 2018’in ilk yarısında tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

TATARİSTAN’DA BULUŞUYORUZ

RUSYA Enerji Bakanı Aleksandr Novak forumda, “İşbirliğimiz boyunca hem Rus hem Türk tarafı zor dönemden geçti. O zorlukları aşabildiğimizi söyleyebiliriz. Rusya’nın İzmir’deki fuara partner ülke olması da çok güzel bir imkan yaratmaktadır” dedi. Hizmet ve yatırımla ilgili hükümetler arası anlaşma üzerinde çalıştıklarını ifade eden Novak, bu konudaki hazırlık dönemini yıl sonuna kadar tamamlamayı amaçladıklarını belirtti. Novak, tüm bunların dışında ticaret, yatırım, sanayi, bölgeler arası iş birliği konusunda görüşmeleri sürdürdüklerini kaydetti. Novak, Moskova’nın Türkiye’den Rusya’ya yapılan domates ihracatı hakkındaki önerilerini 13 Eylül’e kadar ortaya koyacağını dile getirdi.

ANKARA-MOSKOVA BRÜKSEL’DEN YAKIN

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, İzmir’de düzenlenen iş forumunun yeni dönemin temellerinin atılması anlamında son derece önemli olduğunu bildirdi. İki ülke arasında tarımdan enerjiye, teknolojiden turizme, eğitimden sanayiye kadar, çok geniş bir yelpazede uzun yıllara dayanan ticari ilişkiler bulunduğunu dile getiren Özlü, “Türk işadamları ve Türk özel sektörü, Rusya Federasyonu’ndaki paydaşlarıyla, ortaklarıyla ve partnerleriyle, her koşulda iyi ilişkiler içinde olmuşlardır” dedi. Özlü, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda yıllık ortalama 30 milyar dolar olduğunu, ancak 2016’da bu rakamın 17 milyar dolara düştüğünü belirterek, “Son 10 yılda 30 milyar dolar civarında seyreden dış ticaret hacmimizin yeniden bu düzeye ulaşması, bizlerin bu forumdaki hedefi olmalıdır” ifadelerini kullandı. Ülkeler arasında bazen siyasi krizlerini yaşanmasının normal olduğunu aktaran Özlü, şöyle konuştu: “Türkiye-Rusya birbirini anlayan, birbirine saygı duyan, birbiriyle her durumda ilişkilerini geliştirme niyetini beyan eden dost ülkelerdir. Bu dostluğun ticaretle taçlandırılmasından daha doğal bir durum yoktur. Avrasya’nın iki güçlü devletinin her alandaki ilişkileri, olağanüstü değerdedir. Bizler ve Rus dostlarımız bunun farkındayız. Ankara-Moskova arasındaki mesafe Ankara-Brüksel arasındaki mesafeden daha yakındır.”