Hedef Asya

GRUPLARI bünyesinde üretilen ‘bağlantı elemanlarının’ mobilyadan inşaata, endüstriyel makinelerden otomobillere hatta insanlar üzerinde dahi kullanılabilen yapı elemanları olduğunu söyleyen Çetin Civata Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Tecdelioğlu, “Ürün portföyümüzün yüzde 80’ini üretimini yaptığımız cıvata, somun, vida ve özel parçalar olmak üzere bağlantı elemanları oluşturuyor. Bu ürünlerin dışındaki hırdavat ve bağlantı elemanları ürünlerinin ticaretini yapıyoruz. 500’ün üzerinde çalışanımız bulunuyor. 2017’ de istihdamımızı arttıracağız” dedi.

Üretimlerinin amiral gemisinin İstanbul Çatalca’da 20 bin metrekare kapalı 50 bin metrekare alan üzerinde kurulu yıllık 24 bin ton üretim yapabilen Çetin Civata Sanayi olduğunu belirten Çetin Tecdelioğlu, “Malatya’ da bulunan Tekno Bağlantı Elemanları şirketimiz de 27 bin metrekare kapalı 40 bin metrekare alan üzerine kurulu yıllık 18 bin ton üretim kapasitesine sahip ikinci büyük fabrikamızdır. Üçüncü fabrikamız İstanbul Avcılarda 40 çalışanı ile somun ve özel parçalar üreten Mertsom’dur. Dördüncü tesisimiz İstanbul İkitelli’de ürettiğimiz ürünlerin kaplamasını yaptırdığımız Tekno Metal. 300 çalışanı ile hem bize hem de diğer bir çok kuruluşa hizmet veriyor” diye konuştu.

35 ÜLKEYE İHRACAT

İstanbul Maden ve Metal İhracatçı Birliği’nin (İMMİB) ihracat şampiyonlarından biri olduklarını belirten Tecdelioğlu, şunları söyledi: “Her sene bu dalda ödül alıyoruz. Özellikle otomotiv olmak üzere inşaat, mobilya, beyaz eşya, makine üretimi sektöründeki lider firmalara ürün tedariki yapıyoruz. Yaklaşık olarak üretimimizin yüzde 40’ını ihraç ediyoruz. Hedefimiz ülkemize ve firmalarımıza daha çok katkı sağlamak adına bu oranı arttırmak. İhracatımızın büyük çoğunluğu Avrupa’ya yapılıyor. Avrupa içerisinde ise en fazla Almanya’ya ihracat yapıyoruz. Toplam olarak 35 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Hedef pazar olarak endüstrisi gelişmiş veya gelişmekte olan üretim yapan ülkeleri seçiyoruz. Avrupa pazarındaki payımızı artırmaya çalışıyoruz. Asya’daki gelişmekte olan Türki Cumhuriyetleri de hedefler arasında.” Otomotiv ve beyaz eşyaya yönelik daha katma değerli ürünler üretebilmek için yatırımları olacağı bilgisini veren Tecdelioğlu, “Hedefimiz sektöründe lider, Avrupa’nın en büyük beş firmasından biri olmak” dedi.