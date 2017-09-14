Hedef 25 milyon TL burs

Yeni eğitim öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, kurumun geçen dönemdeki performansını ve yeni yıldaki projeleri değerlendirdi. Buna göre kolejde öğrenci sayısı 70 binden 82 bine çıkarak 1 milyon dolarlık marka değerine ulaşıldı. Hedefler arasında fen ve teknoloji liseleri sayısının Türkiye çapında 20’ye çıkarılması ve bu kapsamda verilen burslarda 25 milyon TL’ye ulaşılması da var. Eğitim kurumu ayrıca yeni müfredata göre eğitim materyallerini de zenginleştirdi. Kurum yurtdışında okul açmayı ve Türkiye’de bir üniversite kurmayı da planlıyor. Kolejin geçen yıl öğrencilerinin yüzde 97’sinin üniversiteye yerleştiği ve Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavlarında 500 öğrencisinin tüm soruları doğru yanıtladığı da belirtildi.

‘YENİ MÜFREDATA HAZIRIZ’

Genel Müdür Ali Rıza Lüle, yeni müfredata içerik zenginleştirme çalışmalarıyla hazır olduklarını söyledi. Lüle, "Yeni müfredata Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden akademisyenlerin desteğiyle hazırız. Kitap ve eğitim materyallerimizi zenginleştirdik. Öğretmen eğitimi programları kapsamında 7 bin öğretmenimizin kurum içi eğitimini başarıyla tamamladık" dedi.

FEN VE TEKNOLOJİ LİSELERİ İLE 25 MİLYON LİRA BURS HEDEFİ

Fen ve teknoloji liselerinin sayısını 20’nin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen genel müdür, bu liselerle geçen eğitim yılında 5 milyon lira burs verdiklerini ve bunu yeni dönemde 25 milyon liranın üstüne çıkaracaklarını söyledi. Lüle, “Fen ve teknoloji liselerine çok önem veriyoruz. Şu an 3 fen ve teknoloji lisemiz var. Bu sayıyı en kısa sürede Türkiye’de olduğumuz her ilde 20’nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu liselerde Türkiye’de dünya standartlarında kaliteli bir eğitim veriyoruz” diye konuştu.

‘2 BİN CİVARINDA BURSLU ÖĞRENCİ ALACAĞIZ’

Genel Müdür Lüle, geçen yıl alınan burslu öğrenci sayısının 1.600 olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Geçen yıl 1.600 öğrenciye tam burs verdik. Bu yıl hedefimiz 2 bin. Bunun için tüm Türkiye’de öğrencilerin katılımına açık bir sınav düzenleyeceğiz. Tarih netlik kazanmadı ancak önümüzdeki ilk yarıyılda yapmayı planlıyoruz.”