Hedef 2 milyar dolar

BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın Singapur ziyaretinde, 2014 yılında görüşmeleri başlayan ve son onayı bekleyen Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) yürürlük tarihi 1 Ekim olarak açıklandı. Başbakan Yıldırım’a eşlik eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Singapur arasındaki STA’nın 1 Ekim itibarıyla devreye gireceğini belirterek, “Hedef olarak 2 milyar dolarlık dış ticaret hacmini 2018 yılı sonunda yakalayacağımıza inanıyorum” dedi. Zeybekci, Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Singapur İş Konseyi ortaklığında düzenlenen Türkiye-Singapur İş Forumu’nda konuştu.

Singapur ile 2014 yılında STA görüşmelerinin başlatıldığını anlatan Zeybekci, ilk görüşmelerden sonra iki tarafın birbirine asla “hayır” demediğini fark ettiklerini aktardı. Zeybekci, şunları kaydetti: “Son dönemdeki popüler tartışmaların da odağında olan Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi... Bununla ilgili biz Singapur ile bir laboratuvar çalışması yapalım dedik. Singapur ile ülke olarak tarihimizin en geniş, kapsayıcı STA’sını görüşmeye başladık ve 2015 yılında bitirdik. Bakan olarak ilk geldiğim ülke olan Singapur, Bakan olarak başlayıp bitirdiğim ilk STA da Singapur-Türkiye arasındaki oldu.”

YÜZDE 48 ARTIŞ VAR

Zeybekci, iki ülke arasındaki ticaretin yüzde 48 civarında bir artışla devam ettiğini, bu sene sonunda tarihi bir zirve yakalanabileceğini belirterek, “İnşallah STA 1 Ekim itibarıyla devreye girecek, hedef olarak 2 milyar dolarlık dış ticaret hacmini 2018 yılı sonunda yakalayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. Sanayici ve işadamlarının yatırım yapması için de STA’nın son derece önemli olduğunu vurgulayan Zeybekci, gerek hizmet yatırımları, gerek kamu alımları gerekse diğer sanayi alanlarındaki ürünlerin serbestçe üretilmesi ve satılabilmesi için de STA’nın önem taşıdığını dile getirdi.

GÜNCEL VERGİLENDİRME

Başbakan Yıldırım’ın talimatıyla Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasının da STA’ya uygun olarak güncelleneceğini bildiren Zeybekci, “Bu yıl sonuna kadar bu konuda bir noktaya geleceğimize inanıyorum” diye konuştu. Singapurlu iş insanlarına seslenen Zeybekci, “Halihazırda dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi olan Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile sizleri yatırıma çağırıyoruz. Yatırım için Türkiye’ye geldiğinizde her şeyi konuşabiliriz, her şeyi pazarlık edebiliriz. Sayın Başbakanımızın tabiriyle ‘size özel ceket diker’ gibi her birinizi ayrı ayrı bu teşviklerden yararlandırabiliriz. Sizler için özel yatırım teşvik belgeleri düzenleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Singapur-Türkiye İş Forumu’na, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, milletvekilleri, bazı bürokratlar ve işadamları katıldı.

1 MİLYAR DOLARI AŞTIK

SİNGAPUR Sanayi ve Ticaret Bakanı, Singapur ile Türkiye arasındaki ekonomik bağların son yıllarda önemli ivme kazandığını söyledi. Singapur-Türkiye İş Forumu’nda konuşan Singapur Sanayi ve Ticaret Bakanı S. Iswaran, iki üke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimine dikkati çekerek, 2007’den bu yana ikili ticaretin sabit bir artış gösterdiğini ve ticaret hacminin 1 milyar doların üzerine çıktığını belirtti. Iswaran, Singapur ve Türkiye’nin hükümetler düzeyinde yakın iş birliği içinde olduğunu belirterek, ikili ticaretin gelişmesi için olumlu koşulların tesis edilmesine gayret edildiğini dile getirdi. İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) 1 Ekim 2017 itibarıyla yürülüğe gireceğini ve her iki ülke pazarına şirketler açısından önemli erişimler sağlayacağını ifade eden Iswaran, “Türkiye ve Singapur arasındaki ekonomik bağlar son yıllarda önemli ivme kazandı. Doğrudan yabancı yatırım anlaşmasının imzalanması da iki ülkeye çok önemli fırsatlar sunacak. Bu STA anlaşması, iki ülke bağlarının güçlendirilmesinde önemli bir adım olacak ve şirketlere yeni yatırım ve iş yapma imkanı sağlayacak” diye konuştu.