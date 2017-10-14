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Hedef 2 bin ton kivi hasadı

İHA
14.10.2017 - 10:39 | Son Güncelleme:

Geçmiş yıllarda 5 bin ton kivi hasadının yapıldığı Rize'de bu sezon 2 bin ton kivi hasadı bekleniyor.

Rize ve çevresi için kivi hasat tarihinin 15 Kasım olarak belirlendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rize Kivi Birliği Başkanı Turan Kabaoğlu, Türkiye’de 40 bin tona yakın kivi tüketimi gerçekleştirildiğini ancak 20 bin ton kivi üretimi olduğuna dikkat çekerek 20 bin tonluk üretim açığının yurt dışından ithal edildiği kaydetti.

Önceki senelerde Rize ve çevresinde 5 bin ton olan kivi hasadının şimdilerde 2 bin tona kadar düştüğünü belirten Kabaoğlu "Yüksek kesimlerde daha verimli olan kivi sahil kesimlerinde daha az miktar oldu. Bunun sebebi ise kivi bitkisi biraz ilgi ve alakayı sevdiğinden dolayı etrafında bulunan yabancı otların temizlenmesi gerekiyor. Bu da şunu gösteriyor ne kadar ilgilenirseniz o kadar verim alırsınız. Bu yıl kivi kilogram alım fiyatı 3 TL. Bu fiyat vatandaşımızı son derece memnun ediyor. Rize ve çevresi için kivi hasat tarihini bu yıl 15 Kasım olarak belirledik" ifadesini kullandı.

Kabaoğlu, hasadı yapılacak kivilerin mutlaka 6.5 şeker oranına ulaşması gerektiğini vurgulayarak “Bu rakamın altındaki kiviler düşük kaliteli kiviler olarak kabul edilmektedir. Bölgemizde çok kaliteli kivi üretilmektedir. Dünyada hiçbir ilaçlama olmayan, doğal olarak üretilen tek kivi ülkemizde üretilen kividir. Kivimizde kaliteyi arttırmak adına çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Etiketler: kivi hasadı , kivi fiyatları
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