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Hedef 100 bin yeni istihdam

ANKARA
25.01.2018 - 16:16 | Son Güncelleme:

CAZİBE Merkezleri Programı kapsamındaki 23 ilde, özel sektör tarafından yapılacak imalat sanayi, çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, cazibe merkezleri programında yer alan illerde yapılacak yatırımlar için 31 Aralık 2020’ye kadar teşvik talep edilebilecek. Destek verilmesi kabul edilirse de, enerji desteği ve 6. bölge teşvikleri verilecek.

İLLERE GÖRE YATIRIM MİKTARI DEĞİŞECEK
Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımları için Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır ve Erzincan’da 2 milyon lira; Hakkari, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş ve Şırnak’ta 4 milyon lira; Ağrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 5 milyon lira tutarında asgari sabit yatırım şartı aranacak. Çağrı merkezi söz konusu olursa da 200 kişilik istihdam oluşturup oluşturulmadığına bakılacak. Yatırımlara enerji teşviği verilmesi uygun görülürse aylık enerji giderlerinin maksimum yüzde 30’u karşılanacak. Böyle bir durumda, 3 yıl süreyle işletme bazında en fazla 10 milyon liraya kadar destek verilecek.

HEDEF 100 BİN NİTELİKLİ İSTİHDAM
Bu teşviklerle imalat sektöründe 130 bin olan istihdamın, 230 bine çıkarılması hedefleniyor. Hükümet kaynakları, bu düzenlemede amacın imalat sanayine ciddi bir ilave sağlamak olduğunu belirterek, “Bunu yaparken, yeni teknoloji ile olursa daha fazla destek alacak. İthal ikamesi ürünler üretilirse, yani bölgeyi bir taraftan kalkındırırken, Türkiye’nin ihtiyaçlarının buradan karşılanması sağlanırsa, daha çok desteklenecek. Bu işin ekonomik boyutu çok önemli, ciddi istihdam öngörüyoruz. Bu proje tam anlamıyla gerçekleşirse, bu illerde imalat sanayindeki işgücü iki katına çıkacak. Şu anda 130 bin civarında imalat sanayindeki işgücü. En az 100 binin üstünde yeni istihdam hedefliyoruz. İmalat sanayindeki bir istihdam, hizmet sektöründe 2 istihdam oluşturuyor” bilgisini verdiler.

 

Etiketler: Çalışan
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