Hedef, 100 bin hibrit ve elektrikli otomobil

BMW Grubu, üçüncü çeyrek mali ve satış verilerini açıkladı. Buna göre grup, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde zayıf bir performans gösterdi. Grup gelirleri söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 0.3 artarak 23.424 milyar euro oldu.

Bu dönemde faiz ve vergi öncesi kâr ise yüzde 3.2’lik azalışla 2.304 milyar euro olarak kaydedildi. Grubun net kârı da yüzde 1.8’lik azalışla 1.789 milyar euro seviyesinde belirlendi. Ayrıca vergi öncesi kâr da yüzde 5.9 azalarak 2.422 milyar euro oldu.

Bünyesinde motosiklet, otomobil, finansal hizmetler ve diğer varlıklar bulunduran BMW Grubu’nun yalnızca otomobil satışları ele alındığında 2017 yılının üçüncü çeyreğinde grup bünyesindeki BMW, MINI ve Rolls-Royce markalı araçların satışı yüzde 1.2 artışla 590 bin 415 adet olarak kaydedildi.

Ancak otomotiv segmentinde artan satış sayısına karşın gelirler yüzde 2.4 ve faiz ve vergi öncesi kâr da yüzde 0.2 geriledi.

MOTOSİKLETTE YÜZDE 11.7 ARTIŞ

BMW Grubu’nun motosiklet segmenti ise üçüncü çeyrekte iyi performans gösterdi. Bu dönemde satışlar yüzde 11.7 artışla 39 bin 429’a ulaştı. Bu segmentteki gelirler söz konusu dönemde yüzde 14 artışla 514 milyon euroya yükseldi.

2017 mali yılı için BMW Grup, otomotiv segmentindeki satışlarda hafif bir artış ve 100 binden fazla hibrid veya tam elektrikli araç satmayı planlıyor. Ayrıca BMW Grubu, 2025 yılına kadar, 25 model elektrikli ve hibrid aracı piyasaya sunmayı hedefliyor. Beşinci nesil depolama ve güç aktarma teknolojisi, tüm elektrikli araçlar için 700 kilometreye kadar ve hibrid modeller için de 100 kilometreye kadar menzil sağlayacak şekilde tasarlanacak.

‘ÇITAYI YÜKSELTİYORUZ’

BMW CEO’su Harald Krüger, konuya ilişkin açıklamasında, “Kararlı bir şekilde BMW tarzında sözlerimizi tutuyor ve kendi iddialı hedeflerimiz için çıtayı yükseltiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Yüksek teknolojilere yatırım yaptıklarını belirten Krüger, “Yenilik ve sürdürülebilir istihdam konusunda öncü konumumuzu korumamızı sağlayarak ‘yarının hareketliliğine’ önemli ölçüde yatırım yapıyoruz. Bu şekilde toplum, politika yapıcılar ve çevre için güvenilir bir ortak olduğumuz gibi dünyadaki en cazip işverenlerden biriyiz” ifadelerini kullandı.

Krüger, ayrıca grubun 2019 yılına kadar yaklaşık 5 bin çalışanı için yenilikçi bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla Münih’te Araştırma ve Yenilik Merkezi’nin (FIZ) geniş çaplı genişlemesine 400 milyon euro yatırım yapacağını belirtti.