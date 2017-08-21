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Hedef 1 milyon Çinli turist

Hürriyet Haber
21 Ağustos 2017 - 09:46Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 09:46

Turizm Bakanlığı gözünü Çin pazarına dikti. Türkiye’deki turizmi çeşitlendirmek için alternatif pazarlara yönelen Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni rotalarını belirledi. “50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri” hedefiyle yola çıkan Bakanlık, Rusya’dan sonra en çok turist potansiyeline sahip ülkelerden biri olan Çin’den turist gelmesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Sektör bu anlamda 1 milyon Çinli turisti Türkiye’ye çekmeyi hedeflerken, kültür turlarına düşkünlüğüyle bilinen Çinli turistlerin seyahat trendleri ve onlara verilebilecek hizmetler ise bir araştırmayla mercek altına alındı. Maxxelli isimli Çinli bir danışmanlık şirketinin yaptığı araştırmaya göre, dünyada seyahat eden turistlerin onda birinin Çinlilerden oluştuğu belirlendi.

SOSYAL MEDYA TAKİBİ

Akşam'ın haberine göre Çinliler yurtdışı seyahatlerinde otantik tecrübeleri talep ediyor. Gezdikleri yerlerin sayısından çok kalitesine önem veren Çinliler, bir seyahat acentesinin tavsiyesinden ziyade, özellikle sosyal medyada yapılan yorum ve tavsiyelerin ışığında kendi yaptıkları araştırmalara güveniyor.

 

Etiketler: çinli turist , turizm , ortadoğulu turist
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