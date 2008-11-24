He ol, she ol, it olma!

2007-2008 sezonu yazalım ekrana....

Şampiyon Galatasaray, ikinci Fenerbahçe...

Peki son derbi yani final kimle kim arasında?

Galatasaray – Fenerbahçe...

Peki.

Emrah Öner yazıyor

2005-2006 sezonu...

Birinci Galatasaray, ikinci Fenerbahçe...

Peki son derbi kimin?

Galatasaray – Fenerbahçe...

Sondan 3.cü hafta Trabzon-Fenerbahçe maçını derbiden saymayalım bir müddet..

Şu olabilir mi....

Bir yerde kalantorlar toplanıyor kalantor kalantor....

Bunlar hakem makem medya taraftar bütün seneyi ayarlayan adamlar...

Üstüne üstlük fikstür çekilirken,

Bir sene sonrası için kimler favori ise,

O iki takımın maçını son derbi yaptırtıyorlar.

Rating, rant, para, pul herşey orda.

Son maça kadar heyecan olmalı çünkü! Final çünkü bu!

Ne alakası var...

Devam...

2004-2005 sezonu..

Birinci Fenerbahçe, ikinci Trabzon..

Teoriye göre, bütün hakem hatalarının, atamaların, medyanın, onun bunun FB-Trabzon ile final oynatması gerekir.

Son derbi, GS-FB.

Fakat, Fenerbahce-Trabzon maçı sondan 5.hafta, FB-GS maçı sondan 2.hafta.

FB Trabzon maçına çıkarken 71 puanla 1.ci, GS 67 puanla 2.ci, Trabzon 65 puanla 3.cü.

Yani FB’nin en büyük rakibi gene GS.

Yani, aslında kalantorlar iyi planlıyorlar ama sonra GS düşüşe geçiyor, Trabzon aradan fırlıyor...

2003-2004 sezonu..

Fenerbahçe şampiyon, 2.ci Trabzon, 3.cü Beşiktaş.

Son derbi?

Fenerbahçe – Beşiktaş.

Derbi, sondan 4.hafta...

Son 5.haftaya FB 66, Trabzon 62, Beşiktaş 61 puan ile giriyor..

Hep Trabzon aradan giriyor!

Halbuki final maçı Fenerbahçe – Beşiktaş..

Çekilsene aradan Anadolu takımı! Büyük rant diyorum! Milyon dolarlar diyorum!

2002-2003 sezonu.

1.ci Beşiktaş, 2.ci Galatasaray.

Son derbi? Direk Beşiktaş – Galatasaray...

2000-2001 sezonu...

1.ci Fenerbahçe, 2.ci Galatasaray, 3.cü Antep.

Son derbi? Tabiki Fenerbahçe – Galatasaray.

Brrrr, Antep korkutuyor...

1999-2000 sezonu..

1. GS, 2. BJK, 3. Antep.

Son derbi? Hooop, Galatasaray – Beşiktaş.

1998-1999 sezonu.

1. GS, 2. BJK.. Derbi : Galatasaray – Beşiktaş...

Yeter sıkıldım, 1996-1997 sezonu...

1. GS, 2, BJK...Al sana derbi...Galatasaray – Beşiktaş..

Bu sene son derbi : Trabzon – Fenerbahçe

Hadi Trabzon sürpriz lider diyelim...Gerçi belli olmaz belki Trabzon’u favori gördüler...

Ondan bir önceki derbi : Beşiktaş – Fenerbahçe

Bütün hakem hatalarını, skandalları, medya yönlendirmesini buna göre seyredelim bir zahmet..

Aslında,

Gene düşündüm de...

Yılmaz Özdil demişti sanırım.

Biz soykırım yapmış olamayız..

Çünkü soykırım için

Sistem gerek,

Disiplin gerek,

Koordinasyon gerek,

Organizasyon gerek...

O yüzden yukarda yazdıklarımı silin gitsin.