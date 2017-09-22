Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>HDP'ye göre tezkere 'suni gündem'

    HDP'ye göre tezkere 'suni gündem'

    AA
    22.09.2017 - 23:37 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 23:38

    HDP, Meclis’te bugün görüşülecek Irak ve Suriye tezkeresini “suni gündem” olarak niteledi.

    HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, “Memleketin 80 milyon insanının yüzde 90’ının ‘Irak’ta ne olmuş’, ‘Referandum mu var?’, ‘Halk kendi iradesiyle kendi geleceğini mi belirliyor?’ gibi bir gündemi yok. Bu birilerinin dar, küçük, çıkar gündemidir” dedi.

    Yıldırım, “Kendilerinin inanmadıkları bir gündemle Meclis’i topluyorlar. İddia ediyorum, referandum yapılır yapılmaz, ucuz tehditler üzerinden ülkeyi daha fazla militarize ve milliyetçileştirmek üzerinden kurulu bir iktidar tahayyülleri vardır” açıklamasını yaptı.

    Etiketler: HDP , tezkere , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri