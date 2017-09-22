HDP'ye göre tezkere 'suni gündem'

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, “Memleketin 80 milyon insanının yüzde 90’ının ‘Irak’ta ne olmuş’, ‘Referandum mu var?’, ‘Halk kendi iradesiyle kendi geleceğini mi belirliyor?’ gibi bir gündemi yok. Bu birilerinin dar, küçük, çıkar gündemidir” dedi.



Yıldırım, “Kendilerinin inanmadıkları bir gündemle Meclis’i topluyorlar. İddia ediyorum, referandum yapılır yapılmaz, ucuz tehditler üzerinden ülkeyi daha fazla militarize ve milliyetçileştirmek üzerinden kurulu bir iktidar tahayyülleri vardır” açıklamasını yaptı.