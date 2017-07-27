HDP'nin eylemi 3'ncü gününde

HDP'nin merkez Kayapınar İlçesi'ndeki Ekin Parkta Salı günü grup toplantısını yapması ardından başlattığı, 'Vicdan ve Adalet Nöbeti' 3'ncü günde devam etti. Ekin Park'ta nöbetlerini sürdüren milletvekilleri ve parti yöneticileri, bugünkü nöbetlerinde üzerlerinde, 'Tecrite hayır', 'Barıştan vazgeçilemez', 'Demokratik siyaset tasfiye edilemez' yazılı dövizler taşırken, partililer adına Grup Sözcüsü Osman Baydemir açıklama yaptı. 'Vicdan ve adalet nöbetini' tek bir canın toprağa düşmemesi için tuttuklarını belirten Baydemir, sorunların müzakere, diyalog ve demokratik siyaset yoluyla çözüme kavuşmasını savunduklarını ifade ederek, şöyle dedi: "Ama onlar ne yaptı? Tek başına iktidar olma uğruna bu ülkenin evlatlarını ölüme gönderdiler. Bu ülkeninı, bu mazlum halkın evlatlarını Şırnak'ta, Cizre'de, bodrumlarda vahşice diri diri yakarak katlettiler. Her fırsatta yalan söylüyor, şurada gördüğünüz tecrit sadece bizlere uygulanan değildir. Konuşanlardan neden korkuluyor? Çünkü faşizm, biat istiyor. Kayıtsız, koşulsuz biat istiyor. Allahın adıyla faşizme biat etmeyeceğiz."

Faysal Sarıyıldız ve Tuba Hezer'in milletvekilliklerinin düşürülmesi için bugün TBMM'de oylama yapılabileceğini ifade eden Baydemir bu durumu, "Parlamentoyu Kürtler'e kapatma" olarak değerlendirerek, şöyle konuştu: "Çok açık ve net söylüyorum; 20 Ocak 2016 yılında Cizre'de Faysal Sarıyıldız'a, bugün cezaevinde bulunan darbe suçlamasıyla cezaevinde bulunan darbe kılığı bir suikast düzenlediler, canına kast ettiler. O suikast girişiminde 2 yurttaşımız, 2 canımız hayatını yitirdi, 12 insanımız yaralandı. O gün o amacına ulaşamayanlar cunta kliği bugün parlamentodaki siyasi uzantıları eliyle Faysal Sarıyıldız'ın vekilliğini düşürüyor. Bunun özeti Kürt sorununa, Kürdün temsiliyetine bakış açısının tezahürüdür. 70 yıllık Kürd'ü yok sayma, parlamentoyu Kürd'e kapatmanın en bariz uygulamasıdır. Bizler bu parlamento, TBMM, Kürd'ün de, Türk'ün de, Süryani'nin de, Ermeni'nin de, Arab'ın da ortak çatısı olsun diye mücadele ettik. Ama onlar tekçiliği, zulmü dayatıyor. AKP Genel Başkanı bizim gerçekleştirmediğimiz, burada yapamadığımız grup toplantısını kendisi gerçekleştirdi. Grup toplantısında belediye başkanları, il, ilçe başkanlarına hitap etti. Onlara; nefsinize esir olmayın, kirlenmeyin, kibirlenmeyiz dedi. Ne kadar güzel ve doru değil mi. Kirlenmemek, kibirlenmemek ne kadar güzel duygular, nasihatler değil mi?"

HDP milletvekilleri, gece uyudukları bölgenin etrafında mıntıka temizliği yaparak, çöp topladı. Topladıkları çöpleri de parktaki çöp bidonuna döktü. HDP'li milletvekilleri, mıntıka temizliği yaptıkları sırada çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü.