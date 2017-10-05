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    HDP’liler, Talabani’nin cenazesi için Süleymaniye’ye gitti

    Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)
    05.10.2017 - 12:20 | Son Güncelleme:

    HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay başkanlığındaki HDP heyeti önceki gün tedavi gördüğü Almanya’da yaşamını yitiren Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin cenaze törenine katılmak üzere Diyarbakır’dan Irak’ın Süleymaniye kentine hareket etti. HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Cumartesi günü Diyarbakır’da Talabani için taziye kuracaklarını söyledi.

    Almanya’da tedavi gördüğü hastanede salı günü hayatını kaybeden Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin yarın Irak’ın Süleymaniye kentinde yapılacak cenaze törenine katılmak HDP’li bir heyet Diyarbakır’dan hareket etti. Aralarında HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’in yanı sıra DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in de aralarında bulunduğu heyet, Süleymaniye’ye hareketinden önce HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzelendi.

    Parti Sözcüsü Osman Baydemir, Celal Talabani için Diyarbakır’da 7 Ekim Cumartesi günü taziye kurulacağınını belirtirek,  "Milyonların taziye dileklerini başta eşi Hero Talabani olmak üzere, Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi olmak üzere bütün Kürdistan halkına taziye dileklerimizi iletmek üzere gidiyoruz" diye konuştu. 

    Baydemir şöyle devam etti: 

    "Umut ediyorum bütün bu çabalar Mam Celal’in bizlere miras olarak bıraktığı bayrağı yere düşürmeden, yükselterek hayat bulması konusunda çabaların yükselmesine katkı sunsun. Zira, Mam Celal’in bir vasfı kendi halkının özgürlüğü için ne kadar mücadele ettiyse aynı şekilde Ortadoğu halklarının barışa ve demokrasiye kavuşması konusunda da engin bir tecrübesi, engin bir mücadelesi ve aynı zamanda engin bir dehası vardı. Bizlere bırakmış olduğu miras aynı zamanda ulasal ittifakının oluşumunun mirasıdır."

    Baydemir’in açıklamasının ardından HDP’li heyet Talabani’nin cenaze törenine katılmak üzere Irak’ın Süleymaniye kentine hareket etti.

     

    Etiketler: hdp heyeti , talabani , talabani cenaze
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