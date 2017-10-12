HDP'li Zana'nın dosyası Karma Komisyon'da görüşülecek

TBMM Başkanlık Divanı, milletvekili yemini etmediği için Meclis çalışmalarına katılamayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın "devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine" ilişkin dosyanın, Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevkine karar vermişti.

Bunun üzerine, söz konusu komisyon, Zana'nın dosyasını, 17 Ekim Salı günü görüşmek için gündemine aldı.

Karma Komisyonda, "Zana'nın 1 Ekim 2016 ile 30 Nisan 2017 döneminde Anayasa'nın 81. maddesine uygun biçimde andiçmeden aralıksız olarak Genel Kurulun 212 birleşimine katılmamasına bağlı devamsızlığı sebebiyle Anayasa'nın 84. ve İçtüzüğün 138. maddeleri uyarınca" gerekli değerlendirmenin yapılması için komisyona havale edilen Başkanlık Divanı kararı ile Başkanlık Tezkeresi ele alınacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Komisyon bünyesinde Leyla Zana'nın dosyasını görüşmek için Hazırlık Komisyonu kurulacak. Hazırlık Komisyonu, oluşturacağı raporu Karma Komisyona sunacak.

Karma Komisyonun, Zana'nın "andiçmeksizin aralıksız devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesi" yönünde karar vermesi durumunda, dosya TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek ve nihai karar burada verilecek.

Genel Kurul da aynı yönde karar verirse, HDP'li Zana'nın milletvekilliği, üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyuyla (276) düşürülecek.