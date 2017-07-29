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    HDP'li vekil Saadet Becerikli gözaltına alındı

    İHA
    29 Temmuz 2017 - 14:40Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 17:33

    Ankara’dan Batman’a giden HDP Batman milletvekili Saadet Becerikli, havaalanında gözaltına alındı. Becerikli, "terör örgütü propagandası" suçundan Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında açılan davada ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı

    Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan HDP Milletvekili Saadet Becerikli hakkında, davanın bir duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı. Bugün Ankara’dan Batman’a gelen Becerikli, havaalanında gözaltına alındı. Becerikli, ifadesi alınmak üzere Batman Adliyesine getirildi. Becerikli, "terör örgütü propagandası" suçundan Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında açılan davada ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

     

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    Etiketler: HDP , Batman , Gözaltı
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