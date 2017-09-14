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    HDP'li Tuğluk’un annesinin cenazesi toprağa verildi

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 16:50 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 17:10

    Ankara’da hayatını kaybeden ve İncek Mezarlığı’na gömülmesi esnasında cenazeye katılanlara yönelik saldırı nedeniyle yeniden mezardan çıkarılan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesi Tunceli’de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

    Ankara’dan özel bir otobüsle dün gece yola çıkarılan Hatun Tuğluk’un cenazesi Tunceli merkez Atatürk Mahallesi’nde HDP Milletvekilleri Meral Danış Bektaş, Feleknaz Uca, Alican Önlü’nün de aralarında bulunduğu bir grup tarafından karşılandı. Tunceli merkez Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi’ne götürülen Hatun Tuğluk için cenaze töreni düzenlendi.

    Cenaze töreninde helallik alınmasının ardından konuşan HDP'li Milletvekili Meral Danış Beştaş, Hatun Tuğluk’un Ankara’da gömülmesi esnasında yaşananlara tepki gösterdi. Daha sonra cenaze aracına taşınan Hatun Tuğluk’un cenazesi merkez Atatürk Mahallesi’nde bulunan Asri Mezarlığında defnedildi.

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    Etiketler: aysel tuğluk , hanım tuğluk , tunceli , cenaze
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