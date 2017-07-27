MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>HDP'li Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız için karar çıktı

    HDP'li Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız için karar çıktı

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 15:47Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 16:22

    HDP'li Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız'ın devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşmesine ilişkin oylama yapıldı. Açık yapılan oylamada 328 milletvekili Sarıyıldız'ın ve 324 milletvekili Öztürk'ün vekilliğinin düşmesi yönünde oy kullandı. Salt çoğunluk olan 276'nın aşılmasıyla iki ismin vekilliği düşmüş oldu.

     Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyonun, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve HDP Şırnak Milletvekili Sarıyıldız'ın "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliklerinin düşürülmesi yönündeki raporu dün gece TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Öztürk adına Sırrı Süreyya Önder, Sarıyıldız adına da HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş savunma yaptı.

    HDPli Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız için karar çıktı
    Fotoğraf: Selahattin SÖNMEZ

    Sarıyıldız ve Öztürk'ün "milletvekilliklerinin düşürülmesine" ilişkin tezkerelerin oylaması ise 24 saat geçtikten sonra yapıldı. Açık yapılan oylamada 328 milletvekili Sarıyıldız'ın ve 324 milletvekili Öztürk'ün vekilliğinin düşmesi yönünde oy kullandı. TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 276 sayısının aşılmasıyla Sarıyıldız ve Öztürk'ün vekilliği düşmüş oldu. 20 milletvekili ise Sarıyıldız ve Öztürk'ün vekil olarak kalması için oy kullandı.

    İçişleri Bakanlığı, 4 Kasım 2016'da, haklarında yakalama kararı bulunan Öztürk ve Sarıyıldız'ın yurt dışında olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı. İki vekil 2016 ekim ayından bu yana TBMM çalışmasına katılmıyor.

    Daha önce, HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ ile, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın da milletvekilliği düşürülmüştü.

    HDPli Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız için karar çıktı

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: TBMM , HDP , Tuğba Hezer Öztürk
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri