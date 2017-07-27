HDP'li Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız için karar çıktı

Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyonun, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve HDP Şırnak Milletvekili Sarıyıldız'ın "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliklerinin düşürülmesi yönündeki raporu dün gece TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Öztürk adına Sırrı Süreyya Önder, Sarıyıldız adına da HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş savunma yaptı.



Fotoğraf: Selahattin SÖNMEZ

Sarıyıldız ve Öztürk'ün "milletvekilliklerinin düşürülmesine" ilişkin tezkerelerin oylaması ise 24 saat geçtikten sonra yapıldı. Açık yapılan oylamada 328 milletvekili Sarıyıldız'ın ve 324 milletvekili Öztürk'ün vekilliğinin düşmesi yönünde oy kullandı. TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 276 sayısının aşılmasıyla Sarıyıldız ve Öztürk'ün vekilliği düşmüş oldu. 20 milletvekili ise Sarıyıldız ve Öztürk'ün vekil olarak kalması için oy kullandı.

İçişleri Bakanlığı, 4 Kasım 2016'da, haklarında yakalama kararı bulunan Öztürk ve Sarıyıldız'ın yurt dışında olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı. İki vekil 2016 ekim ayından bu yana TBMM çalışmasına katılmıyor.

Daha önce, HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ ile, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın da milletvekilliği düşürülmüştü.

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